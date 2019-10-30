Правительство поддержит семьи четырех алтайских солдат, пострадавших в Забайкалье

В результате стрельбы на территории воинской части в Забайкалье были убиты трое солдат из Алтайского края. За жизнь четвертого борются врачи, сообщает ИА "Банкфакс".
Погибшие солдаты были из Бийского, Крутихинского и Кулундинского районов, а раненого призвали из Родинского района. Сейчас он направлен в московский госпиталь. В ближайшее время к пострадавшему сыну отправится мать.
Виктор Томенко распорядился оказать необходимую психологическую помощь семьям погибших и пострадавших. А также им будет направлена материальная помощь из краевого бюджета.
Тем временем стало известно, что специальная комиссия Минобороны подтвердила личный конфликт между стрелявшим солдатом и одним из офицеров, но опровергла применение физического насилия по отношению к нему.
Комментарии
Необходимо найти виновных. Они пусть и поддерживают.
Если это результат неуставных отношенмй, то вообще о какой поддержке речь? Надо разобраться сначала.
Вот именно. Разберитесь Мо не бедное
Может еще воякам командующим, звания дадут?
Робот, государство призвало на службу человека, который хладнокровно убил 3 уроженцев Алтайского края и одного ранил. а в сети из убийцы какую-то жертву пытаются сделать
30.10.2019 13:33
- гость -
А почему он это сделал? Не просто же так... Если он был ненормальный, то вопрос к медкомиссии в военкомате, как они пропустили такой кадр? А если дело в неуставных отношениях, то вздрючить надо и тех, кто довел ситуацию до такого. И не делать из одного этого солдата козла отпущения.
Пора уже заканчивать с призывниками, Союза уже 30 лет как нет, какой призыв если страна принадлежит власти и олигархам?!
В школе в старших классах одного парня "товарищи" тоже планомерно терроризировали без конца весь учебный год. В итоге он не выдержал, пошел в школьную мастерскую, где уроки труда велись, взял там пару инструментов, пришёл с ними в класс и... Короче, не поздоровилось кое-кому. А тут, по сути, то же самое, только с летальным исходом. Школа и армия - по сути, одно и то же, и там и там процветает дедовщина.
30.10.2019 13:40
- гость -
Во-во, хорошая идея. Заодно станет ясно, много ли будет желающих их защищать.
"государство призвало на службу человека"
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Хотите сказать государство виновато? Но у него есть конкретные лица.
Почему алтайские налогоплательщики должны оплачивать чьи-то косяки?
Убийца - частное лицо.
недосмотрели - руководство.
А компенсация с краевого бюджета....хм....А те, кто недосмотрел? че ? вот их лишить всего имущества, квартир, машин и прочего, и за эти средства компенсацию.
Тогда бы другие задумались и не повторили подобного. Бдили бы.
30.10.2019 14:02
krash
Дык, это с Шойгу надо начинать, который свернул реформу армии и ее перевод на контрактную основу, а это невозможно...
А почему он это сделал? Не просто же так... Если он был ненормальный, то вопрос к медкомиссии в военкомате, как они пропустили такой кадр?
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но он явно ненормальный