Два алтайских жителя выжили в расстреле в Забайкалье, но один тяжело ранен

Житель Родинского района, служивший в воинской части в Забайкальском крае, где солдат 24 октября застрелил 8 человек, остался жив и здоров, поскольку успел спрятаться. Такие предварительные данные amic.ru сообщил депутат краевого заксобрания Алексей Кривенко, который сам живет в Родинском районе.
"Он говорил родным, что над головой свистели пули", — рассказал Кривенко. По его словам, трагедия случилась накануне демобилизации парня — "на этих выходных он должен был вернуться домой, об этом мне говорила его мама".
Другой житель района, который также служил в части, как уже сообщалось, тяжело ранен. Он родом из села Степной Кучук, сказал Алексей Кривенко. Сейчас солдат находится в московском госпитале, в реанимации, и к нему собирается ехать его мать.
Напомним, 25 октября около 18.20 часов по местному времени в поселке Горный Забайкальского края военнослужащий ремонтно-технической базы рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев. Из 13 человек 8 погибли на месте.
Комиссия Минобороны подтвердила предварительную версию причины случившегося — "межличностный конфликт" и "психологическая несовместимость" между Шамсутдиновым и одним из офицеров, находившимся в карауле, сообщил РБК. По данным издания, факты применения физического насилия к рядовому не подтвердились.
Комментарии
Здесь нужна независимая проверка, ведь МО неоднократно заявлял, что теперича неуставных отношений нет - как его подчиненные могут его опровергнуть...