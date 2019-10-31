Коммунисты проведут демонстрацию и митинг 7 ноября в Барнауле, Бийске и Рубцовске

Коммунисты Алтайского края проведут традиционные шествие и митинг в годовщину Великой Октябрьской революции, 7 ноября, в трех городах: в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Подробности amic.ru рассказала рубцовская коммунистка, депутат краевого парламента Вероника Лапина.
В столице региона демонстранты с красными флагами соберутся на площади Октября в 17 часов. В 17:15 они стартуют в сторону площади Советов, где в 17:30 начнется митинг. Окончательную программу в партии еще не предоставили. Но точно выступят глава крайкома партии, депутат АКЗС Мария Прусакова, депутат Барнаульской гордумы Елена Хрусталева, представители комсомола.
В Бийске в этот день демонстрация начнется в 10:30 на бульваре Петра I, затем в 11 часов пройдет митинг.
В Рубцовске пикет пока в процессе согласования, провести его коммунисты планируют на площади Ленина.
Напомним, свой ноябрьский митинг в Барнауле проведет и ЛДПР, но только в День народного единства, 4 ноября. Он состоится в сквере им. Германа Титова. "Справедливая Россия" и "Единая Россия" никаких митингов, пикетов, демонстраций 4 или 7 ноября не проводят.
Кстати, а будет ли 7 ноября выходным днем? Ответ читайте здесь.
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