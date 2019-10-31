Четверг, 31 Октябрь, 12:58

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,87
€ 71,01
Обь
69см +23

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Восемь погибших в ДТП на АлтаеАварии в энергосистеме АлтаяАномалии погоды
Новости

Минтранс разберется, почему в алтайском селе асфальтируют лужи

, ИА "Амител"
Проверку организовали после опубликованного в соцсетях видео
Рабочие укладывают асфальт в лужу / Фото: vk.com/incident_22

Рабочие укладывают асфальт в лужу / Фото: vk.com/incident_22

31 октября специалисты контроля качества Алтайавтодора проведут выездную проверку в Бийском районе после сообщения о том, что рабочие укладывают асфальт в лужу.

До конца рабочего дня 1 ноября специалисты доложат министру транспорта региона Александру Дементьеву о результатах инспекции и тех мерах, которые предпримут по отношению к подрядной организации.

"Благодарим жителей с. Первомайское за проявленную бдительность. Информация об итогах проверки будет также размещена на сайте Министерства и на официальных страницах ведомства в социальных сетях", — сообщили в ведомстве.

Напомним, 29 октября дорожники заасфальтировали лужу на улице Новой в селе Первомайском Бийского района. На опубликованном в соцсети видео рабочие раскидывают асфальт из кучи в лужу, в это время мимо проезжает автомобиль и становится очевидно, что ямы на дороге глубокие. Рабочие уверяли, что делают доброе дело.

Материалы по теме

 


Комментарии

31.10.2019 12:54
- гость -

Им дороги делают, а они недовольны!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
12:49
Минтранс разберется, почему в алтайском селе асфальтируют лужи 1
12:29
"Аэрофлот" намерен жестко наказать актрису Вележеву, устроившую дебош в самолете 1
12:18
Не выгодно: на площадке "Алтайфеста" под Белокурихой перестанут проводить праздники 1
12:02
От ржавого киоска до ресторана на "красной линии": как развивалась сеть "Грильница" 5
11:59
Поликлиники Алтайского края переходят на новый режим работы 2
11:29
Чубайс уверен, что России придется вернуться к теме углеродного налога 8
11:01
Патриарх Кирилл призвал создавать достоверные фильмы, спектакли и книги 13
10:54
В МЧС рассказали подробности ночных поджогов автомобилей "Яндекс. Такси" в Бийске 6
10:51
Бюджет Алтайского края на 2020 год успешно прошел первое чтение 0
10:46
"Запрос услышал": вице-премьер дал важное поручение после пламенной речи строителя 0
10:31
Познакомиться заранее: в АлтГУ пройдет общеуниверситетский день открытых дверей 0
10:22
Два человека погибли при пожаре в барнаульском жилом доме 0
10:10
Очевидцы: неизвестные за ночь сожгли шесть автомобилей такси в Бийске 6
10:02
На Алтае появился новый экопоселок "Янтарный", построенный из дерева 0
09:49
Самые опасные участки дорог в Барнауле сделали безопаснее 1
09:31
Ощутить себя за рулем болида: где купить масло, на котором ездят гонщики "Формулы 1" 0
09:05
Умер самый старый человек в мире 5
08:38
СК: телефонные мошенники начали представляться следователями 5
08:12
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами 23
08:02
"Читайте знаки": основатель "Грильницы" раскрыл секреты успеха своего бизнеса 11
07:48
В Алтайском крае услуги ЖКХ подорожают в 2020 году максимум на 4,5% 6
07:31
Суверенный интернет, тахографы и займы: что изменится в жизни россиян с 1 ноября 19
07:29
Основатель "Грильницы" съедает по шаурме в день и не толстеет 18
07:15
Лучшие фильмы, которые стоит посмотреть на Хэллоуин. Версия amic.ru 12
06:59
Крушение А321 над Синаем. Что известно об авиакатастрофе, в которой не выжил никто 0
06:42
Коммунисты проведут демонстрацию и митинг 7 ноября в Барнауле, Бийске и Рубцовске 3
06:21
День всех святых: винтажные костюмы на Хэллоуин, от которых бегут мурашки 10
06:12
В Алтайском крае в последний день октября потеплеет до +20 градусов 0
06:01
Творческий "кулёк". Почему в АГИК сложно поступить и кем становятся его студенты 0
23:55
В Барнауле прошло первое заседание по делу бийчанки, убившей 11-месячную дочь 9
23:27
Рубцовчанку будут судить за оскорбление судьи во время заседания по делу о краже 0
22:58
Собака взяла зажигалку и подожгла квартиру хозяйки 0
22:37
Кудрин рассказал о мерах повышения доверия населения к власти 12
21:58
Краснодарский губернатор забыл отключить микрофон и обсудил "Единую Россию" 9
21:14
Алтайский сенатор предложил отправлять заключенных на сортировку мусора 7
20:51
Россиянам не грозит недоедание из-за вывоза продуктов, рассказали эксперты 1
20:37
Виктор Томенко: в Алтайском крае строятся новые ФАПы, но не хватает 200 фельдшеров 10
19:31
Глава ПФР пообещал рост пенсий на 18-20% в ближайшие три года 11
19:07
Погода на Алтае побила рекорд, который держался почти 90 лет 1
18:37
Пьяная парочка гуляла с детской коляской по Барнаулу. Ругались, обнимались и падали 35
18:31
Минус Дугин, плюс Буевич. Алтайские единороссы обновили руководящие органы партии 8
18:09
300 лет до. HBO снимет очередную порцию “Игры престолов” 0
17:51
Российским чиновникам хотят ограничить стоимость телефонов и других гаджетов 0
17:42
Что скрывают депутаты: в правительстве пояснили претензии к смене главы Каменского района 0
17:38
Подросток открыл стрельбу в московской школе 0
17:21
Ветер вырвал с корнем несколько крупных елей в Белокурихе 2
17:14
Половину российской гречки собрали в Алтайском крае 2
17:07
Финишная прямая: завершен прием заявок на конкурс "Главная кошка Барнаула" 3
16:51
На Алтае упитанный медведь сделал селфи и обглодал фотоловушку 1
16:35
В пенсионном фонде Сбербанка выяснили, сколько хотят прожить барнаульцы 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.