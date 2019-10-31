Минтранс разберется, почему в алтайском селе асфальтируют лужи

31 октября специалисты контроля качества Алтайавтодора проведут выездную проверку в Бийском районе после сообщения о том, что рабочие укладывают асфальт в лужу.
До конца рабочего дня 1 ноября специалисты доложат министру транспорта региона Александру Дементьеву о результатах инспекции и тех мерах, которые предпримут по отношению к подрядной организации.
"Благодарим жителей с. Первомайское за проявленную бдительность. Информация об итогах проверки будет также размещена на сайте Министерства и на официальных страницах ведомства в социальных сетях", — сообщили в ведомстве.
Напомним, 29 октября дорожники заасфальтировали лужу на улице Новой в селе Первомайском Бийского района. На опубликованном в соцсети видео рабочие раскидывают асфальт из кучи в лужу, в это время мимо проезжает автомобиль и становится очевидно, что ямы на дороге глубокие. Рабочие уверяли, что делают доброе дело.
Комментарии
Им дороги делают, а они недовольны!