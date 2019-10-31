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Рост смертности от рака в России объяснили эксперты

, ИА "Амител"
Предположительно, динамика по раковым заболеваниям будет и дальше ухудшаться
Люди старше 60 лет относятся к группе риска / Фото: Infoonkolog.ru

Люди старше 60 лет относятся к группе риска / Фото: Infoonkolog.ru

Рост смертности россиян от онкологических заболеваний связан с общим старением населения страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доцента кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Ольгу Лебединскую.

Лебединская напомнила, что на 1 января 2019 года численность россиян старше 60 лет превысила 32 млн человек, а за последние три года показатель вырос на 1 млн 526 тыс. человек – на 5%. Соответственно, следует ожидать и роста числа заболевших, считает эксперт.

Она пояснила, что люди старше 60 лет относятся к группе риска по онкозаболеваниям. Так, рак молочной железы диагностируется в возрасте от 60 до 74 лет, рак легких – в среднем в 65 лет, рак прямой кишки – в 66, поджелудочной железы – в 65 лет для мужчин и 70 лет для женщин. Пик заболеваемости раком печени приходится на мужчин старше 55 лет и женщин старше 60.

Лебединская полагает, что динамика по этим заболеваниям будет и дальше ухудшаться.

Так, по ее словам, уже сейчас доля женщин среди россиян старше 60 лет составляет более двух третей (66,9%) и в ближайшие 10 лет будет только расти. При этом число женщин старше 85 лет почти в 3,5 раза превышает число их сверстников-мужчин.

"С учетом того, что средний возраст диагностики рака молочной железы – от 60 лет и старше, мы увидим прирост", – заключила Лебединская.

Ранее был назван средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в России – 64,5 года. Для мужчин средний возраст диагностики рака составил 64,9 года, для женщин – 64,2 года. За десять лет этот показатель изменился: в 2008 году средний возраст заболевших мужчин составил 63,8 года, женщин – 63,3.

По данным Росстата в январе-сентябре 2019 года число умерших от злокачественных новообразований составило 200 тыс. человек по сравнению с 197 тыс. за тот же период 2018 года. При этом естественная убыль населения за это время немного снизилась – с 1,26 млн до 1,23 млн человек.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

31.10.2019 17:52
- гость -

от таких новостей и статистики сразу подаешь в депрессию

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