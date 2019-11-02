Расстрелявшего сослуживцев срочника отправили в караул нарушив приказ Шойгу

Отправившие Рамиля Шамсутдинова в караул командиры воинской части в Забайкалье нарушили приказы, пишет РБК. Об этом заявил сам министр обороны Сергей Шойгу, отмечает издание со ссылкой на свои источники.
Ранее Шойгу приказал направлять в армейские подразделения охраны только контрактников, а не солдат срочной службы, если речь идет о длительных заданиях — более трех суток.
По словам источников, в пятницу, 1 ноября, Шойгу провел закрытое совещание в Минобороны по итогам расследования расстрела военнослужащих. На мероприятии министр якобы "запредельно жестко" раскритиковал работу командиров с личным составом, заявив, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
"Это было не совещание, а разнос со стороны Шойгу", — отметил источник издания.
Шойгу назвал трагедию в Забайкалье "вопиющим преступлением" и поручил оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании. По итогам совещания решено, что проверку воинской части проведет Главное управление контрольной и надзорной деятельности совместно с Генштабом.
"По результатам расследования все допустившие халатность будут привлечены к ответственности — вплоть до увольнения", — подчеркнул один из источников.
Напомним, накануне в Алтайском крае простились с тремя погибшими в Забайкалье солдатами. Еще один алтайский солдат ранен и находится в госпитале имени Бурденко.
Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября, жертвами стали восемь человек, включая двух офицеров. Против него завели уголовное дело об убийстве и арестовали на два месяца. В Минобороны отметили, что причиной случившегося мог стать нервный срыв, вызванный личными обстоятельствами. Отец срочника обвинил следствие в желании скрыть дедовщину в части. Комиссия военного ведомства установила, что у Шамсутдинова был личный конфликт с одним из офицеров. А повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла привести к трагедии.
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