Что случилось в военной части Забайкальского края, где солдат застрелил сослуживцев

Солдат-срочник в Забайкальском крае открыл огонь по сослуживцам и застрелил восемь человек. Еще двое получили ранения. Что случилось в военной части и что привело к трагедии, читайте в нашем материале.
В пятницу, 25 октября, около 18-20 часов по местному времени в поселке Горный Забайкальского края военнослужащий ремонтно-технической базы расстрелял своих сослуживцев. Восемь человек погибли на месте, двое были ранены.
После совершения преступления подозреваемый сбежал из войсковой части вместе с автоматом, сообщает телеграм-канал Mash. Была развернута спецоперация, в результате которой стрелка поймали живым. Никто больше не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц.
Издание Baza пишет, что срочник старался попасть в головы, а раненых добивал.
Министерство обороны сообщает, что причиной действий срочника мог послужить нервный срыв. При этом в ведомстве отрицают вероятность того, что поступок солдата спровоцирован во время несения военной службы. В ведомстве заявляют о том, что срыв был вызван личными причинами.
"По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы", – говорится в сообщении Минобороны.
Между тем, Mash со ссылкой на неких свидетелей сообщает, что причиной поступка солдата могла стать дедовщина. По словам этих свидетелей, якобы сослуживцы издевались над Шамсутдиновым часто и без видимой причины. И руководству воинской части об этом якобы было известно.
Имена пока не называются. На данный момент известно, что погибли восемь человек, еще двое ранены. Пострадавшие доставлены в госпиталь, их жизни сейчас ничего не угрожает.
По сообщению "Медиазоны" среди погибших два офицера, двое военнослужащих-контрактников и еще двое демобилизованных солдат, которые в этот день должны были уехать домой.
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