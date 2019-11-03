Минусовая температура ожидается в Алтайском крае в первое воскресенье ноября

В Алтайском крае в воскресенье днем, 3 ноября, ожидается -1...+4 градуса, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров, сообщает ЦГМС по краю.
В Барнауле будет 0...+2 градуса, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.
Ночью 4 ноября в крае ожидается -2...-7 градусов, в предгорных районах до -12. Днем обещают 0..+5, местами в западных районах будут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления, на дорогах местами сильная гололедица.
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