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В Алтайском крае закончилось жизненно важное лекарство

, ИА "Амител"
В таблетках практически не найти, есть немного в виде ампул и мази
'Преднизолона' нет, но вы держитесь / Фото: pbs.twimg.com

"Преднизолона" нет, но вы держитесь / Фото: pbs.twimg.com

Жители Алтайского края не могут найти в аптеках "Преднизолон", который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год, пишет "Алтайская правда".

Оказалось, что в аптеках Барнаула "Преднизолон" в таблетках, действительно, уже не найти. Так, в "Фармакопейке" продавцы говорят, что препарата нет по всей сети аптек ни в таблетках, ни в ампулах, но можно подобрать аналог. В "Губернском лекаре" тоже закончились таблетки, но по трем адресам есть еще "Преднизолон" в ампулах: пр. Красноармейский, 111, Георгиева, 22 и Чайковского, 33. В "Алтфарм" препарат остался только в виде мази. В "Здоровье" уточнили, что "Преднизолона" нет у поставщиков, так что заказать его пока не представляется возможности.

Препарат принимают при ревматизме, ревматоидном артрите, болезни Бехтерева, бронхиальной астме, анафилактическом шоке, гепатите, гемолитической анемии, экземе и псориазе.

Как сообщает Karelinform.ru, лекарство исчезло из аптек в Карелии, Бурятии, Мурманской области и Алтайском крае. Утверждается, что на фармпредприятиях возникла "ситуация с производственными проблемами". Поставки лекарства должны возобновиться к началу декабря.

Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах проведена была неудачно.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

4.11.2019 06:52
гость

как во время войны

4.11.2019 07:53
- гость -

Оптимизировались!

4.11.2019 08:13
- гость -

А новокаинамид есть? А на скорой?

4.11.2019 08:39
гость

Вообще охренеть, если укол преднизалона вовремя не сделать, можно крякнуть, а сделаешь, можно дожить до 100 лет. Вот такая случайность нас подстерегает. Злые языки утверждают, что преднизалон дешевый и ни аптеки, ни поставщики ни фига с него не имеют. Вот и создают дефицит. А поднять на него цену, например в 10 раз, не могут из-за того, что он относится к жизненно необходимым, а на них ограничения цены. Так может снять ограничения, которые создают полное исчезновение лекарства? Иначе получается дурдом. Ведь это не аспирин, блин, это иногда реально чья-то жизнь

4.11.2019 08:42
гость

Интересно, а если дать объявление куплю пачку преднизалона стоимостью 50 рублей за 5 тысяч рублей, продавец найдется?

4.11.2019 08:46
- гость -

"Нам открыта дорога
На много, на много лет!"
Второй отвечал: "Не так уж и много -
Все дело в цене на билет".

Мне недавно в аптеке предложили аналог простенького лекарства, которое ценой 21 руб на аналог !!! по 260 руб

4.11.2019 08:52
гость

4.11.2019 08:46
- гость -
Мне недавно в аптеке предложили аналог простенького лекарства, которое ценой 21 руб на аналог !!! по 260 руб

Так это прекрасно, мне на назначенный после скорой преднизалон вообще ни хрена не предложили. Ни аптека 22 плюс, ни фармкопейка. Нет и до свидания. Я бы взял за любые деньги и намекал об этом

4.11.2019 09:04
гость

Есть еще один момент, если у человека будет преднизалон дома, он может и скорую не вызывать. Иначе скорая будет приезжать к нему по несколько раз и делать укол преднизалона. То есть и в интересах государства, чтобы преднизалон в аптеках был. Поэтому или заинтересуйте аптеки или создайте государственные аптеки и забейте их преднизалоном.

4.11.2019 09:07
- гость -

Дальше будет лучше! Ещё чуть-чуть потерпите и бабушка-повитуха Агафья с травками из соседнего дома будет вам замещать всю поликлинику и родильный дом.

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