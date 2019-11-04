В Барнауле прошел митинг за сохранение зеленых зон

Активисты собрались с плакатами и флагами в защиту деревьев / Фото: amic.ru Алена Жукова
Митинг за сохранение парков и скверов прошел в Барнауле в понедельник, 4 ноября. Примерно пятьдесят активистов собрались на площади Жукова, примерно столько же полицейских обеспечивали порядок. Итого, если не вдаваться в детали, было выдержано предполагаемое количество людей на территории, коих, согласно заявке, должно было быть не более сотни человек.
Как рассказала корреспондент amic.ru Алена Жукова, на акции сходу была озвучена главная цель. Барнаульский активист и представитель алтайских коммунистов Юрий Красильников подчеркнул, что таким образом жители пытаются выразить и сформировать общественное мнение по поводу застройки зеленых зон в Барнауле.
"У нас много прецедентов, когда застраивались зеленые зоны. Что делается с аллеей Целинников? А в сквере Химиков разрешили построить двухэтажный спорткомплекс, а поставили 16-этажный дом", — возмутился Красильников, который выступил организатором акции.
По его мнению, если в городе поставлена задача строить, "то пусть сносят ветхое и аварийное жилье, а людям дают нормальные квартиры".
Напомним, изначально митинг организовывался из-за возможного строительства отеля Radisson в сквере на площади имени Сахарова. Однако 2 ноября стало известно, что от указанной территории отказались в пользу другой площадки, правда еще неизвестно какой. В связи с этим цель митинга пришлось переформатировать, расширив ее в итоге до "сохранения всех зеленых зон в городе".
"От планов проведения митингов 4 и 9 ноября мы не отказываемся. Проблема носит системный характер, нам нужно решить ее комплексно. Мы предлагаем ввести мораторий на строительство в зеленых зонах Барнаула, а также на изменение границ зеленых зон", — ранее пояснил свои намерения Красильников.
Что касается отеля, то, как отметил накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко, власть региона будет работать в интересах людей, и если они сказали "нет", то необходимо прислушаться. Представителям инвестора проекта он предложил рассмотреть еще какие-то варианты размещения. Те, в свою очередь, заявили о готовности продолжить работу по проекту в Барнауле.
В начале ноября Минстрой России совместно с госкомпанией "Дом.РФ" и консалтинговым бюро "Стрелка" презентовали индекс качества городской среды, исследовав все города России и присвоив каждому баллы. Выяснилось, что среди критериев, которые Барнаулу необходимо подтянуть, есть "озеленение пространства".
Комментарии
Молодцы. Алееи и газоны тоже сохранить
Обычный полит шум красных флагов приписывающих себе невнятные заслуги. Неужели дел других более важных уже нет?