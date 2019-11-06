Главный судмедэксперт Подмосковья уволился после дела о "пьяном мальчике"

Главный судмедэксперт Московской области Владимир Клевно написал заявление об увольнении по собственному желанию в пятницу, 1 ноября, пишет РБК. Об этом изданию рассказал источник в правительстве Московской области.
Отмечается, что уход главного судмедэксперта может быть связан с делом шестилетнего Алексея Шимко, которого в 2017 году в подмосковном Железнодорожном сбила машина.
Источник, близкий к бюро судебно-медицинской экспертизы, рассказал, что накануне Клевно вызывали в региональный Минздрав.
Клевно подтвердил изданию, что написал заявление об увольнении с должности начальника по собственному желанию. Однако он подчеркнул, что его решение не связано с делом "пьяного мальчика".
Напомним, 23 апреля 2017 года женщина за рулем автомобиля насмерть сбила шестилетнего ребенка. Резонансной история стала только спустя два месяца, когда было опубликовано заключение, в котором говорилось о наличии в крови мальчика 2,7 промилле алкоголя. Специалисты посчитали, что вывод об алкогольном опьянении был сделан ошибочно.
Экспертизу подписал заведующий отделением судебно-медицинской экспертизы города Железнодорожный "Бюро СМЭ" Московской области Михаил Клейменов. В мае 2019 года он признан судом виновным в халатности, ему назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ. Эксперт восстановлен в должности.
Комментарии
а почему просто уволился, а не присел