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"Это яма": Песков прокомментировал данные о сокращении населения России

, ИА "Амител"
Ранее Счетная палата сообщила о сокращении числа россиян четвертый год подряд
Песков обозначил размеры демографической ямы / Фото: sm-news.ru

Песков обозначил размеры демографической ямы / Фото: sm-news.ru

В Кремле знают о негативной тенденции в демографии, выраженной в сокращении населения страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Эта тенденция хорошо известна была и ранее, в том числе и в момент формулирования национальных проектов. Как вы знаете, один из них посвящен вопросам демографии. И сейчас нет смысла перечислять весь набор предусмотренных мер по стимулированию рождаемости, поддержке многодетных семей и так далее. Они уже неоднократно излагались", – отметил Песков.

Он также напомнил, что президент Владимир Путин в своих выступлениях неоднократно упоминал, что страна находится в так называемой демографической яме, что обусловлено прежде всего исторически.

"Это яма, которая, во-первых, идет с военных лет времен Великой Отечественной войны, потом яма начала 90-х годов, связанная с развалом Советского Союза. И вот эти две ямы сейчас, собственно, они совпали по времени, поэтому наблюдается такая негативная динамика", – заключил Песков.

Ранее Счетная палата опубликовала данные о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости. С начала 2019 года численность жителей России уменьшилась на 52 тыс. человек.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

8.11.2019 08:59
гость

Власть сама уничтожает свой народ,а причину найти не могут,дайте людям работу и достойную зарплату,остальное всё само появится.

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