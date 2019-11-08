Пятница, 8 Ноябрь, 16:21

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,73
€ 70,55
Обь
160см -13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнГород. Слушай!
Новости

Алтайские дети-диабетики для установки специальных помп ездят в Москву

, ИА "Амител"
В крае надеются, что решить проблему удастся благодаря Российскому детскому фонду
Инсулиновая помпа / Фото: Arnapress.kz

Инсулиновая помпа / Фото: Arnapress.kz

До конца 2019 года детям-диабетикам из Алтайского края, возможно, купят 50 дорогостоящих инсулиновых помп за счет средств Российского детского фонда. В региональном бюджете средства на их покупку не выделяются, сейчас за ними ездят в Москву. Эти данные сообщили в региональном Минздраве в ответ на запрос депутата Госдумы Александра Терентьева, сообщает пресс-служба регионального отделения "Справедливой России".

С жалобой на отсутствие помп к депутату обратилась жительница Бийска – мама ребенка-диабетика. Она сообщила, что квот на установку инсулиновых помп не выделяется уже два года, расходные материалы на них и инсулин поставляются с постоянными перебоями. Поэтому родители с детьми, больными сахарным диабетом, вынуждены ехать в Москву.

В ответе Минздрав подтвердил, что в 2018 и 2019 годах квоты для установки инсулиновых помп не выделялись. Их установка производилась только в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии Минздрава России.

Все дети, нуждающиеся в установке инсулиновых помп, имеют статус инвалидов. Поэтому при направлении ребенка в федеральную клинику проезд для ребенка и его родителя (законного представителя) до места лечения и обратно бесплатный, пояснили в Минздраве.

Инсулиновая помпа – это аппарат, который крепится к пациенту и автоматически подает в организм необходимое количество инсулина. Особенно она удобна для маленьких детей, которым сложно рассчитать необходимую дозу шприц-ручкой, и для активных школьников-подростков, которые просто могут забыть или постесняться "при всех" сделать укол инсулина. 

Кроме того, по информации Минздрава, решается вопрос о дополнительном приобретении в 2019 году 50 инсулиновых помп за счет средств краевого отделения Российского детского фонда. Если помпы купят, то их установят в региональном центре охраны материнства и детства.

Что касается перебоев с инсулином и расходными материалами, Минздрав также признал, что в начале года у ведомства были сложности с закупками. Часть торгов не состоялась из-за отсутствия заявок.

Напомним, в начале года в связи с изменением правил проведения торгов на лекарства в Алтайском крае из-за отсутствия участников не состоялись каждые десятые торги, рассказывала в августе начальник отдела лекарственного обеспечения Минздрава края Елена Кравец. Предлагались очень низкие начальные цены. Их "спустили" из Москвы. "Но, к сожалению, они оказались некорректными, и многие регионы не смогли разыграть свои закупки", – говорила Кравец.

Еще в 2017 году замминистра здравоохранения края Вера Ушанова рассказывала, что вопросы обеспечения расходными материалами не решены на федеральном уровне, и каждый регион решает их по-своему в зависимости от возможностей. Алтайский край – за счет благотворительных отчислений, а Москва, например, выделяет из бюджета дополнительные средства.

В 2017 году за счет федеральных средств Алтайский край получил только пять помп. Нужно было 52. Купить их удалось благодаря марафону "Поддержим ребенка".

Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

8.11.2019 14:20
- гость -

Чем занимается Минздрав непонятно, почему нет жизненно необходимых лекарств для детей, почему они не реагируют на обращения через горячую линию - зачем тогда в аптеке этот телефон дают?!

8.11.2019 15:24
- гость -

"...рассказывала в августе начальник отдела лекарственного обеспечения Минздрава края Елена Кравец". А в августе появилась информация в СМИ, что ее подозревают в получении взяток:

8.11.2019 15:31
- гость -

Какие дети, какое здравоохранение??? У президента на первом месте зарплаты чиновников, депутатов, рунет, студенты - африканцы, тут еще Сирию восстанавливать надо.., а вы тут еще с детьми... Пенсионеры - еще одна головная боль, никак не повымрут, хоть еще пенсионный возраст повышай..!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
16:17
Умер козел Тимур, друживший с тигром Амуром 0
16:02
Росгвардия разработала два новых знака различия с орлом и скрепами 3
15:51
Топ лучших аудиокурсов для изучения английского с нуля 0
15:49
В Екатеринбурге после массовой драки подростков скончалась девушка 1
15:37
"Кто-то слишком много ест": мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота 4
15:29
Упреки и популизм. Бюджет Барнаула прошел первое чтение "со скрипом" 2
15:19
Турчак: "Единую Россию" в Сибири никто не сможет победить, если договариваться 7
15:06
Догоним и перегоним: Подмосковье надеется обойти Алтайский край по производству сыра 1
14:53
В Барнауле откроют бюст знаменитому алтайскому гребцу Константину Костенко 0
14:39
На Алтае женщина повелась на уловку лжесотрудника банка и перевела крупную сумму 2
14:23
Гигантский рекламный щит обрушило ветром в Барнауле 7
14:07
Алтайские дети-диабетики для установки специальных помп ездят в Москву 3
13:58
Happy end. Стало известно, куда уедет енот София из барнаульского зоомагазина 0
13:43
Росстат впервые назвал число россиян, ведущих здоровый образ жизни 8
13:24
В Барнауле мужчина жестоко убил топором соседа по коммуналке 0
13:07
Фильм "Перевал Дятлова" с участием Егора Бероева снимают в Горном Алтае 7
12:54
Мужчина погиб в алтайском стрелковом клубе "Магнум" 9
12:41
Барнаульцев приглашают на заключительную в 2019 году социальную ярмарку 2
12:23
На алтайской трассе насмерть сбили мужчину 4
12:01
Какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2020 году. Карта 11
11:54
В барнаульской многоэтажке на женщину упало выбитое ветром окно 9
11:45
Образовательная программа АлтГТУ вошла в число лучших по подготовке кадров для ОПК 0
11:39
В Барнауле за 70 млн рублей продают коттедж с солевой комнатой и кинотеатром 4
11:18
Дедовщина или компьютерные игры? Почему Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в Забайкалье 46
11:17
Власти Барнаула разбираются в скандале об избиении мужчины на глазах чиновницы 13
11:08
Президент Франции назвал три сценария развития России 5
10:51
Странное свечение заметили в Горном Алтае. Возможно, снимают фильм "Перевал Дятлова" 4
10:45
Почему осенью проверять уровень витамина D особенно важно 0
10:26
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за октябрь 2019 года 0
10:11
Пожароопасный сезон в Алтайском крае завершится 11 ноября 0
10:03
На Алтае создадут электронный сервис для пчеловодов, который поможет защитить пасеки 9
09:58
Барнаул попал в список городов с самым грязным воздухом 6
09:46
Многодетная мать пикетировала гордуму Барнаула из-за дорог в частном секторе 28
09:21
Путин призвал президента Казахстана к развитию "Золотого кольца Алтая" 5
09:11
"Росатом" создаст квантовый компьютер за 24 млрд рублей 12
09:01
Новый год на носу: самое время готовить забавные и полезные подарки 0
08:52
"Это яма": Песков прокомментировал данные о сокращении населения России 18
08:48
В Бийске неизвестные попытались закинуть бутылку с горючей жидкостью в жилой дом 0
08:31
Концентрация диск-жокеев: барнаульские диджеи соберутся, чтобы показать свое мастерство 1
08:12
Власти Рубцовска решили избавиться от металлических гаражей, но это не просто 12
08:04
Как сохранить зубы и перестать бояться их лечить: 10 стыдных вопросов стоматологу 0
07:55
Словарь Collins назвал словом года "климатическую забастовку" 0
07:49
Они играли в КВН: самые известные команды в истории алтайского юмора 4
07:31
В центре Барнаула появится новый бассейн для всей семьи 12
07:22
Названы продукты, которые нельзя разогревать, но это делается ежедневно 7
07:11
Спорный проект гаража-общежития возмутил градсовет Барнаула 7
07:01
Вечный Ленин и картонный Грудинин. КПРФ помитинговала в честь 102-летия революции 14
06:48
Баня с барбекю, библиотека и спортзал. Огромный коттедж продают в Барнауле за 30 млн 5
06:32
Зарубежные звезды, которым удалось побывать в СССР 3
06:22
Штормовой ветер обрушится на Алтайский край перед похолоданием до -10 градусов 0
06:14
Дмитриев день: за что страдал святой Димитрий Солунский и что нельзя в этот день делать 0
06:01
"Сказочный" долгострой. Как выглядит театр кукол в Барнауле, который все еще строят 11

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.