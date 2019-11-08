Алтайские дети-диабетики для установки специальных помп ездят в Москву

До конца 2019 года детям-диабетикам из Алтайского края, возможно, купят 50 дорогостоящих инсулиновых помп за счет средств Российского детского фонда. В региональном бюджете средства на их покупку не выделяются, сейчас за ними ездят в Москву. Эти данные сообщили в региональном Минздраве в ответ на запрос депутата Госдумы Александра Терентьева, сообщает пресс-служба регионального отделения "Справедливой России".
С жалобой на отсутствие помп к депутату обратилась жительница Бийска – мама ребенка-диабетика. Она сообщила, что квот на установку инсулиновых помп не выделяется уже два года, расходные материалы на них и инсулин поставляются с постоянными перебоями. Поэтому родители с детьми, больными сахарным диабетом, вынуждены ехать в Москву.
В ответе Минздрав подтвердил, что в 2018 и 2019 годах квоты для установки инсулиновых помп не выделялись. Их установка производилась только в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии Минздрава России.
Все дети, нуждающиеся в установке инсулиновых помп, имеют статус инвалидов. Поэтому при направлении ребенка в федеральную клинику проезд для ребенка и его родителя (законного представителя) до места лечения и обратно бесплатный, пояснили в Минздраве.
Инсулиновая помпа – это аппарат, который крепится к пациенту и автоматически подает в организм необходимое количество инсулина. Особенно она удобна для маленьких детей, которым сложно рассчитать необходимую дозу шприц-ручкой, и для активных школьников-подростков, которые просто могут забыть или постесняться "при всех" сделать укол инсулина.
Кроме того, по информации Минздрава, решается вопрос о дополнительном приобретении в 2019 году 50 инсулиновых помп за счет средств краевого отделения Российского детского фонда. Если помпы купят, то их установят в региональном центре охраны материнства и детства.
Что касается перебоев с инсулином и расходными материалами, Минздрав также признал, что в начале года у ведомства были сложности с закупками. Часть торгов не состоялась из-за отсутствия заявок.
Напомним, в начале года в связи с изменением правил проведения торгов на лекарства в Алтайском крае из-за отсутствия участников не состоялись каждые десятые торги, рассказывала в августе начальник отдела лекарственного обеспечения Минздрава края Елена Кравец. Предлагались очень низкие начальные цены. Их "спустили" из Москвы. "Но, к сожалению, они оказались некорректными, и многие регионы не смогли разыграть свои закупки", – говорила Кравец.
Еще в 2017 году замминистра здравоохранения края Вера Ушанова рассказывала, что вопросы обеспечения расходными материалами не решены на федеральном уровне, и каждый регион решает их по-своему в зависимости от возможностей. Алтайский край – за счет благотворительных отчислений, а Москва, например, выделяет из бюджета дополнительные средства.
В 2017 году за счет федеральных средств Алтайский край получил только пять помп. Нужно было 52. Купить их удалось благодаря марафону "Поддержим ребенка".
Комментарии
Чем занимается Минздрав непонятно, почему нет жизненно необходимых лекарств для детей, почему они не реагируют на обращения через горячую линию - зачем тогда в аптеке этот телефон дают?!
"...рассказывала в августе начальник отдела лекарственного обеспечения Минздрава края Елена Кравец". А в августе появилась информация в СМИ, что ее подозревают в получении взяток:
Какие дети, какое здравоохранение??? У президента на первом месте зарплаты чиновников, депутатов, рунет, студенты - африканцы, тут еще Сирию восстанавливать надо.., а вы тут еще с детьми... Пенсионеры - еще одна головная боль, никак не повымрут, хоть еще пенсионный возраст повышай..!