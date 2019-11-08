Алтайские дети-диабетики для установки специальных помп ездят в Москву

До конца 2019 года детям-диабетикам из Алтайского края, возможно, купят 50 дорогостоящих инсулиновых помп за счет средств Российского детского фонда. В региональном бюджете средства на их покупку не выделяются, сейчас за ними ездят в Москву. Эти данные сообщили в региональном Минздраве в ответ на запрос депутата Госдумы Александра Терентьева, сообщает пресс-служба регионального отделения "Справедливой России".

С жалобой на отсутствие помп к депутату обратилась жительница Бийска – мама ребенка-диабетика. Она сообщила, что квот на установку инсулиновых помп не выделяется уже два года, расходные материалы на них и инсулин поставляются с постоянными перебоями. Поэтому родители с детьми, больными сахарным диабетом, вынуждены ехать в Москву.

В ответе Минздрав подтвердил, что в 2018 и 2019 годах квоты для установки инсулиновых помп не выделялись. Их установка производилась только в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии Минздрава России.

Все дети, нуждающиеся в установке инсулиновых помп, имеют статус инвалидов. Поэтому при направлении ребенка в федеральную клинику проезд для ребенка и его родителя (законного представителя) до места лечения и обратно бесплатный, пояснили в Минздраве.

Инсулиновая помпа – это аппарат, который крепится к пациенту и автоматически подает в организм необходимое количество инсулина. Особенно она удобна для маленьких детей, которым сложно рассчитать необходимую дозу шприц-ручкой, и для активных школьников-подростков, которые просто могут забыть или постесняться "при всех" сделать укол инсулина.

Кроме того, по информации Минздрава, решается вопрос о дополнительном приобретении в 2019 году 50 инсулиновых помп за счет средств краевого отделения Российского детского фонда. Если помпы купят, то их установят в региональном центре охраны материнства и детства.

Что касается перебоев с инсулином и расходными материалами, Минздрав также признал, что в начале года у ведомства были сложности с закупками. Часть торгов не состоялась из-за отсутствия заявок.

Напомним, в начале года в связи с изменением правил проведения торгов на лекарства в Алтайском крае из-за отсутствия участников не состоялись каждые десятые торги, рассказывала в августе начальник отдела лекарственного обеспечения Минздрава края Елена Кравец. Предлагались очень низкие начальные цены. Их "спустили" из Москвы. "Но, к сожалению, они оказались некорректными, и многие регионы не смогли разыграть свои закупки", – говорила Кравец.

Еще в 2017 году замминистра здравоохранения края Вера Ушанова рассказывала, что вопросы обеспечения расходными материалами не решены на федеральном уровне, и каждый регион решает их по-своему в зависимости от возможностей. Алтайский край – за счет благотворительных отчислений, а Москва, например, выделяет из бюджета дополнительные средства.

В 2017 году за счет федеральных средств Алтайский край получил только пять помп. Нужно было 52. Купить их удалось благодаря марафону "Поддержим ребенка".