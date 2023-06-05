45 населенных пунктов остались без света из-за пожара на подстанции в Смазнево
Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение
05 июня 2023, 21:51, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пожарные ликвидировали открытое горение на подстанции в селе Смазнево Заринского района. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Отмечается, что без электроснабжения остались 45 населённых пунктов Кытмановского, Заринского районов и Залесовского округа. Для восстановления подачи энергии направлено 19 резервных источников питания.
Ориентировочное время подключения составит 2-3 часа.
Ранее пожар на подстанции прокомментировал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
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