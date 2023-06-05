45 населенных пунктов остались без света из-за пожара на подстанции в Смазнево

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение

05 июня 2023, 21:51, ИА Амител

















Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожарные ликвидировали открытое горение на подстанции в селе Смазнево Заринского района. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Отмечается, что без электроснабжения остались 45 населённых пунктов Кытмановского, Заринского районов и Залесовского округа. Для восстановления подачи энергии направлено 19 резервных источников питания.

Ориентировочное время подключения составит 2-3 часа.

Ранее пожар на подстанции прокомментировал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.