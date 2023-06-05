Виктор Томенко прокомментировал пожар на подстанции в Алтайском крае

Глава региона отметил, что в некоторых населённых пунктах подача энергии восстановлена

05 июня 2023, 21:03, ИА Амител

Кадр из видео / Barnaul22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал пожар на подстанции в селе Смазнево Алтайского края. Пост он опубликовал в своём телеграм-канале.

"Поручил министерству промышленности и энергетики края помочь местным властям в Заринском районе как можно скорее ликвидировать последствия пожара на станции Смазнево, из-за которого отключилось электричество в Заринском, Залесовском и Кытмановском районах", – написал глава региона.

Он также добавил, что пожарные продолжают тушить огонь, а в Кытмановском районе уже восстановлена подача энергии.