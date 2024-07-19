45 раз обогнул Землю по экватору. Поезд "Калина красная" отмечает 15-летие

Скорый пригородный поезд Барнаул – Бийск обслужил полуторамиллионного пассажира

19 июля 2024, 12:15, ИА Амител

Поезду "Калина красная" 15 лет / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

За 15 лет курсирования легендарный поезд "Калина красная", следующий из Барнаула в Бийск, стал настоящим символом Алтайского края. За это время он перевез около 1,5 миллиона пассажиров, преодолев расстояние более 1,7 миллиона километров. Он стал первым скорым пригородным составом в Сибири и до сих пор остается уникальным проектом.

19 июля на перроне железнодорожного вокзала прошли мероприятия, посвященные круглой дате. Так, был зарегистрирован полуторамиллионный пассажир, который получил подарок: сертификат на поездку в скорых поездах Алтайского края. В торжестве приняли участие министр транспорта Антон Воронов, директор "Алтай-Пригорода" Владимир Устинов и заместитель начальника дороги по Алтайскому территориальному управлению Андрей Кульдишов. Они вручили почетные грамоты отличившимся работникам "Алтай-Пригорода".

Запуск "Калины красной" в 2009 году был приурочен к 80-летнему юбилею Василия Макаровича Шукшина и получил название в честь одного из известнейших его произведений. Поезд проходит через пять районов Алтайского края, соединяя два крупных города – Барнаул и Бийск. Зона его следования охватывает более 800 тысяч человек.

Сегодня "Калина красная" – это не только удобный транспорт, но и популярный туристический маршрут. Помимо регулярных рейсов, поезд совершает экскурсионные поездки, позволяя пассажирам познакомиться с красотами Алтая.