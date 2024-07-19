15 лет назад в Алтайском крае запустили скорый пригородный поезд сообщением Барнаул – Бийск

19 июля 2024, 11:15, ИА Амител

Полуторамиллионного пассажира поезда "Калина красная" поздравили в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На барнаульском железнодорожном вокзале сегодня, 19 июля, отметили 15-летие скорого поезда "Калина красная". В этот день зарегистрировали полуторамиллионного пассажира – им стала Ксения Кобелева. Вместе с сыном они отправились в Бийск, получив при этом подарок: сертификат на поездку в скорых поездах Алтайского края.

Поздравили счастливицу лично министр транспорта Антон Воронов, директор "Алтай-Пригорода" Владимир Устинов и заместитель начальника дороги по Алтайскому территориальному управлению Андрей Кульдишов.

Легендарный поезд "Калина красная" сообщением Барнаул – Бийск за 15 лет курсирования приобрел большую популярность у жителей и гостей края, преодолев более 1,7 миллиона километров пути. Этот поезд стал первым скорым пригородным составом в Сибири и до сих пор его аналогов в соседних регионах не существует.