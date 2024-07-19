Полуторамиллионного пассажира поезда "Калина красная" поздравили в Барнауле
15 лет назад в Алтайском крае запустили скорый пригородный поезд сообщением Барнаул – Бийск
19 июля 2024, 11:15, ИА Амител
На барнаульском железнодорожном вокзале сегодня, 19 июля, отметили 15-летие скорого поезда "Калина красная". В этот день зарегистрировали полуторамиллионного пассажира – им стала Ксения Кобелева. Вместе с сыном они отправились в Бийск, получив при этом подарок: сертификат на поездку в скорых поездах Алтайского края.
Поздравили счастливицу лично министр транспорта Антон Воронов, директор "Алтай-Пригорода" Владимир Устинов и заместитель начальника дороги по Алтайскому территориальному управлению Андрей Кульдишов.
Легендарный поезд "Калина красная" сообщением Барнаул – Бийск за 15 лет курсирования приобрел большую популярность у жителей и гостей края, преодолев более 1,7 миллиона километров пути. Этот поезд стал первым скорым пригородным составом в Сибири и до сих пор его аналогов в соседних регионах не существует.
11:24:04 19-07-2024
Надеюсь приз был этакий маленький болдарьеро
11:28:57 19-07-2024
Чья-то родственница из руководящего состава РЖД. Можно подумать, что прямо сидели и считали кому повезёт. Подтасовка 100пудово.
11:39:48 19-07-2024
Гость (11:28:57 19-07-2024) Чья-то родственница из руководящего состава РЖД. Можно подум..
В чем проблема по номеру билета узнать?
11:45:22 19-07-2024
Гость (11:28:57 19-07-2024) Чья-то родственница из руководящего состава РЖД. Можно подум... Совсем уже)) в век цифровых технологий думаете нельзя увидеть очередность купленного билета?))
14:32:21 19-07-2024
Участвовал в подготовке празднования и награждения юбилейного пользователя услугой одного крупнейшего банка. Уверяю, выбор неслучайный. Человек должен быть положительный, позитивный, симпатичный, могущий связать несколько слов на вручении награды. Это обычно родственник если не руководителя, то ответственного за подготовку мероприятия сотрудника.