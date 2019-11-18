От тоски по хорошим паркам барнаульцы придумали "космические" концепции "Изумрудного"

Барнаульцам предложили проработать шесть возможных сценариев реконцепции парка "Изумрудный". В итоге каждый под завязку наполнился разными идеями. Всех объединяло желание получить кусочек природы посреди города для прогулок, отдыха и эмоций. А еще категоричное нежелание видеть на этой территории аттракционы.

Стратегическая сессия прошла 16 ноября в гимназии № 40. Ее организовало Управление имущественных отношений Алтайского края, которому вменили заниматься "Изумрудным". Рассказать о своих идеях пришли около 80 человек. Городские активисты, политики, журналисты, спортсмены поработали вместе с обычными горожанами.

Некоторые идеи озвучивались во всех шести рабочих группах. Например, барнаульцы хотят видеть парк как уголок природы в центре города. Это место для свиданий, прогулок, фотосессий, образования и впечатления. Многие предлагают предусмотреть на территории парка теплое помещение, в котором можно погреться, переодеться, а также провести мероприятия.

Участников стратегической сессии волнует, что на мероприятии предложили слишком много идей. Если их реализовать, то парк станет как торговый центр, только под открытым небом. Надо ли это горожанам?

Каким вы хотите видеть "Изумрудный"?

Историко-мемориальный парк

Идея: значительная часть территории занята Крестовоздвиженским кладбищем, поэтому там не должно быть капстроительства, шумных мероприятий. Но историческая нагрузка становится не ограничителем, а двигателем развития парка.

Наполнение

Зеленая зона на большей части территории.

Мемориал захороненным, возможно, для разных конфессий и социальных групп. Парк – это центр межкультурного диалога и межрелигиозного примирения.

По месту следования бывшего Томско-московского тракта устроить историческую зону: замостить ее, поставить, например, верстовые столбы, памятные знаки о знаменитостях, посещавших Барнаул.

Стенды с информацией об истории XX века.

Исторический маршрут для экскурсий, знакомящий с Барнаулом.

Образовательная площадка.

Место для физкультуры.

Фишка: памятник красноармейцам, расстрелянным в годы гражданской войны представить не в виде позорного камушка, а как достойный монумент с новой концепцией. Он должен быть посвящен всем погибшим в братоубийственной гражданской войне.

Экопарк

Идея: первична функция – поддержание экологически благоприятной среды в городе. Поэтому недопустима "ковровая" вырубка деревьев. За счет размещения рядом пород с разным сроком жизни обеспечить естественное обновление экосистемы. Это важно для физического и психологического здоровья горожан.

Наполнение

Пруд и небольшие водоемы для привлечения новых видов птиц, животных, насекомых.

Уголки с природными зонами Алтайского края: ленточный бор, тайга, высокогорные леса, степи.

Питомники для выращивания посадочного материала.

Площадка для мероприятий, чтобы они не мешали обитателям парка. Необходимо понимание, что сюда не нужно привлекать весь город.

Площадка для выгула собак.

Шефство над отдельными уголками парка.

Статус особо охраняемой природной территории, чтобы исключить строительство.

Фишка: парк – место для экообразования. На экотропах для знакомства с природой Алтайского края участники, например, на ощупь поймут, чем ель отличается от пихты, узнают, сколько видов воробьев живет в Барнауле. В парке можно устроить демонстрацию альтернативных источников энергии и способов переработки мусора. Важно, что эта информация будет представлена не на стендах!

Парк культуры

Идея: парк должен стать местом знаковых мероприятий, потому что он находится на территории города. Критерий успешности – сколько людей смогут посетить его и удовлетворить свои потребности.

Наполнение

Выставочное пространство, площадки для выступлений (навесы, тенты), лекторий, место для фотосессий, создание цифровой инфраструктуры (электронные библиотеки, места для подзарядки телефона).

Предусмотреть места уединения, экологические площадки.

Проводить в год 4-5 крупных мероприятий краевого масштаба, а также локальные и сезонные мероприятия примерно на 20 человек.

Блок администрирования – управление мероприятиями, обеспечение порядка.

Годовой план мероприятий в публичном доступе, план мероприятий на отдельные площадки, система бронирования площадок.

Освещение деятельности парка в сети и на телевидении.

Фишка: в парке должно быть пространство в формате театра эстрады, где коллективы города смогут проводить мероприятия для своей аудитории.

Спортивный парк

Идея: парк должен стать местом для всесезонных занятий спортом для людей с разным уровнем подготовки, а также для масштабных спортивных мероприятий.

Наполнение

Размещение по периметру парка вело- и беговой дорожек.

Полоса препятствий с неопасными снарядами. На время соревнований дополнить оборудованием.

Зона для мини-футбола и волейбола после предварительного согласования с историками, экологами.

Уличные тренажеры, роллерная трасса, утренние зарядки.

Восстановление пруда с устройством катка зимой.

Масштабные соревнования на нескольких площадках, культурно-массовые мероприятия.

Обеспечение доступа для людей с ограниченными возможностями.

Кафе в формате фастфуда: купил блюдо, съел в беседке.

Фишка: предусмотреть систему бронирования спортивных площадок для команд, а также строительство беседок и теплых помещений, чтобы переждать непогоду.

Образовательный парк

Идея: обучение на природе в согласии с ней и с историей. Парк вкладывается в идею древней школы на открытом воздухе.

Наполнение

Здание с административным центром, кафе, местом для переодевания спортсменов, детей, теплым туалетом. Пространство может трансформироваться.

Детская площадка – не горка и качели. Это сложное, уникальное, экологичное пространство, отражающее историю парка и края.

Сад-огород, где дети могут выращивать растения, реализовывать экологические проекты.

Амфитеатр, который экологично вписан в ландшафт.

Выставочные и информационные стенды по типу витрин. Афиши.

Современный городок ПДД.

Фишка: устройство площадки, рассказывающей о принципах работы машины Ползунова. Дети могут играть и получать знания.

Парк индустрии впечатлений

Идея: дизайн как самоцель. Парк наполняется арт-объектами, в том числе функциональными. Например, раздевалки становятся примером архитектурного дизайна. Парк – это альтернатива торговым центрам и паркам с аттракционами.

Наполнение

Место для мероприятий для всех. Площадки могут трансформироваться под разные сценарии: образовательную, спортивную, мемориальную.

Установка арт-объектов, в том числе определяющие тематику площадки.

Место для фотосессий.

Безбарьерная среда.

Коворкинг-пространство на природе.

Нет места для аттракционов и каруселей.

Фишка: наполнить парк разными впечатлениями, чтобы человек получил множество позитивных, бодрящих эмоций. Принцип диалога.

Что дальше

Организаторы стратегической сессии зафиксировали полученную информацию. Идеи лягут в основу концепцию парка. Этой зимой парк по-прежнему будет местом для катания на лыжах и пеших прогулок. Весной 2020 года здесь начнут высаживать новые деревья.

Руководитель Фонда имущества Алтайского края и модератор сессии Владислав Вакаев напомнил, что сейчас на сайте администрации города проходит голосование за площадки, которые могут получить госфинансирование на благоустройство. Если горожане выберут "Изумрудный", он получит финансирование в объеме около 30 млн рублей. Еще столько же запланировано выделить из бюджета края. Кроме того, уже есть коммерческие организации, которые хотели бы взять шефство над отдельными территориями парка.