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Новости

В России могут на час сократить время продажи алкоголя

, ИА "Амител"
Сейчас закон разрешает торговать спиртным с 8:00 и до 23:00
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Представители Общероссийского народного фронта предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах, пишут "Известия".

Напомним, сейчас россияне могут купить спиртосодержащие напитки с 08:00 до 23:00 по местному времени. Общественники предлагают сократить этот период до 22:00.

Предложение уже обсуждается в Госдуме. Депутат Николай Говорин сообщил, что положительного решения по этому поводу пока нет, хотя Минздрав России поддерживает эту инициативу. Ведомство приводит статистику позитивного влияния интервальной алкогольной политики: за семь лет жители страны стали меньше пить примерно в два раза. Например, в 2011 году в среднем в стране выпивали 18 литров алкоголя, а в 2018 – 9,3 литра.

По мнению авторов предложения, данная мера позволит сократить количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения на 9-14%, а также снизить опасность на дорогах и в целом поможет улучшить здоровье людей.

Добавим, в ряде регионов России уже действуют аналогичные правила. Например, в Алтайском крае продавать алкоголь можно только в период с 9:00 до 21:00. 

В других же регионах страны придерживаются общепринятых мер.

Напомним, в марте текущего года АКЗС предлагали снять запрет на продажу алкоголя после 21:00, объясняя это "засильем" псевдобаров.

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Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

Комментарии

18.11.2019 11:33
Filin

Нам-то зачем эта новость, мы не Россия, судя по новости

18.11.2019 11:44
- гость -

Например, в Алтайском крае продавать алкоголь можно только в период с 9-00 до 21-00.

В любое кафе зайти не судьба, или жалко лишние 50-70 рублей?

18.11.2019 11:48
- гость -

вброс для кипиша

18.11.2019 11:49
- гость -

Кому надо - заранее с запасом купит...

18.11.2019 12:10
- гость -

во всех регионах до 23
кроме нашего
что НСК, что МСК, что СПб

18.11.2019 12:23
- гость -

18.11.2019 12:10
- гость -
В Нск до 22.

18.11.2019 12:25
- гость -

Очередная глупость. Даже вообще запретить пили и будут пить.

18.11.2019 12:39
- гость -

Прям по больному ударили, теперь точно алкоголизм победим!

18.11.2019 12:41
- гость -

А че с переводом на зимнее/летнее время идеи закончились? Ну тогда мож какой нибудь новый штраф придумаем например водителям?

18.11.2019 12:43
- гость -

для нас не актуально, у нас и так с 9 по 21 )))

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