В России могут на час сократить время продажи алкоголя

Представители Общероссийского народного фронта предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах, пишут "Известия".
Напомним, сейчас россияне могут купить спиртосодержащие напитки с 08:00 до 23:00 по местному времени. Общественники предлагают сократить этот период до 22:00.
Предложение уже обсуждается в Госдуме. Депутат Николай Говорин сообщил, что положительного решения по этому поводу пока нет, хотя Минздрав России поддерживает эту инициативу. Ведомство приводит статистику позитивного влияния интервальной алкогольной политики: за семь лет жители страны стали меньше пить примерно в два раза. Например, в 2011 году в среднем в стране выпивали 18 литров алкоголя, а в 2018 – 9,3 литра.
По мнению авторов предложения, данная мера позволит сократить количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения на 9-14%, а также снизить опасность на дорогах и в целом поможет улучшить здоровье людей.
Добавим, в ряде регионов России уже действуют аналогичные правила. Например, в Алтайском крае продавать алкоголь можно только в период с 9:00 до 21:00.
В других же регионах страны придерживаются общепринятых мер.
Напомним, в марте текущего года АКЗС предлагали снять запрет на продажу алкоголя после 21:00, объясняя это "засильем" псевдобаров.
Комментарии
Нам-то зачем эта новость, мы не Россия, судя по новости
Например, в Алтайском крае продавать алкоголь можно только в период с 9-00 до 21-00.
В любое кафе зайти не судьба, или жалко лишние 50-70 рублей?
вброс для кипиша
Кому надо - заранее с запасом купит...
во всех регионах до 23
кроме нашего
что НСК, что МСК, что СПб
18.11.2019 12:10
- гость -
В Нск до 22.
Очередная глупость. Даже вообще запретить пили и будут пить.
Прям по больному ударили, теперь точно алкоголизм победим!
А че с переводом на зимнее/летнее время идеи закончились? Ну тогда мож какой нибудь новый штраф придумаем например водителям?
для нас не актуально, у нас и так с 9 по 21 )))