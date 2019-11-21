"Это чушь какая-то". Путин прокомментировал закон о справках на водительские права

Президент России Владимир Путин высказался о изменениях в порядке получения водительского удостоверения, из-за которых во многих городах страны люди встали в очередь за медицинскими справками, сообщает Mash.

Глава государства отметил, что МРОТ в стране составляет 11280 рублей и получают такую зарплату 3 млн 200 тысяч человек и сумма, которую придется отдать за получение справки составит половину зарплаты таких людей.

"Это чушь какая-то", — резюмировал президент.

Тем временем Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке прохождения медицинского осмотра водителями. Будет проведен дополнительный анализ методов медицинского обследования для адекватного ценообразования в регионах.

Ранее сообщалось о том, что с 22 ноября в России для получения справки на водительские права, автолюбителям придется в обязательном порядке сдавать анализы на наркоманию и алкоголизм. Из-за включения дополнительных обследований в обязательный список стоимость обследования должны была возрасти в 10-15 раз.