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Барнаульские единороссы услышали призыв Медведева "не ставить людей на колени"

, ИА "Амител"
Было решено выстроить на местном уровне системную работу с обращениями граждан

Власть Барнаула и представители "Единой России" обсудили пролемы горожан / Фото: barnaul.org

Врио главы Барнаула Вячеслав Франк в четверг, 21 ноября, встретился с депутатами фракции "Единая Россия" в местной Думе и главами районных администраций, сообщает мэрия города. На мероприятии обсудили в том числе и возможности улучшения работы с гражданами.

На мероприятии Франк отметил, что необходимо выстроить системную работу с обращениями граждан: "Нужно исполнить данные избирателям обещания, при этом учитывая текущие обращения граждан". Также участники встречи договорились о проведении собраний с участием жителей, депутатов и представителей власти для того, чтобы население могло рассказать об актуальных проблемах своего района.

Что касается итогов работы, то, как отметил председатель городского комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павел Есипенко, выполнены не все наказы избирателей. Речь идет о просьбах жителей города, который были получены в ходе выборов в Думу.

Как было отмечено, за два года из 510 наказов выполнено 297 (58,2%), в стадии реализации находится 58 (11,4%), а также ведется работа по выполнению еще 103 наказов (20,2%). Проблемными являются 52 наказа (10,2%), исполнение которых технически сложно реализуемо либо является дорогостоящим и экономически неэффективным, подчеркнул Есипенко.

Если наказы расположить по актуальности, то на первом месте вопросы дорожного хозяйства, организации дорожного движения, благоустройства, озеленения и транспорта — с ними связано 272 наказа (53,3%). На втором месте вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство дворовых и прилегающих территорий (190 наказов, 37,3%). Часть просьб связана с вопросами энергетики и газификации (19 наказов, 3,7%), социальной сферы (13 наказов, 2,5%), потребительского рынка (8 наказов, 1,6%).

По итогам встречи Франк дал распоряжения. К примеру, самые острые вопросы, затронутые на мероприятии, решено отдельно вынести на обсуждение в рамках круглых столов с участием всех заинтересованных лиц.

Напомним, 20 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев обратился к партии "Единая Россия", председателем которой он является, с просьбой наладить работу с людьми на местном уровне. "Работа по защите прав граждан – это наша общая задача", – обратился он к коллегам по партии. Сделать это необходимо для того, чтобы отчаявшиеся граждане не были вынуждены обращаться к президенту и председателю правительства с просьбой решить какие-либо проблемы.

Такое обращение Медведев сделал после резонансного случая, который произошел с ним 13 ноября в Алтайском крае. В этот день он посетил село Санниково, где пенсионерка "бросилась в ноги" с жалобой на отсутствие горячего водоснабжения в течение нескольких лет. Премьер поручил сделать все возможное, но вернуть горячую воду жителям села.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

22.11.2019 10:50
krash

х уж эти цифры...оказывается то больше половины просьб жителей то выполнены. какие молодцы то..красивые циферки нарисовали. интересно какова реальная цифра выполненных работ реальных проблем? хоть 1 процент наберется?))))

22.11.2019 10:52
- гость -

И что? "Работа с обращениями" способна вызвать экономический рост? Рост доходов? Рост численности населения? Сомневаюсь. Показуха и болтология.
Долой!

22.11.2019 10:55
Doka

"выполнены не все наказы избирателей" - сказано мягко, хотя бы один основной - строительство коммунизма! Но сказка быстро сказывается, да .... В общем - хоть бы экономику свою иметь (производство) и соответственно быть малозависимыми (суверенитет).

22.11.2019 11:02
- гость -

Они будут "системно работать с обращениями", а денежки-то продолжат уплывать в зарубеж. А как же? Обращения - своим чередом, а бабло - своим.

22.11.2019 11:11
- гость -

Ну что с этими людьми поделаешь - рабская психология неискоренима, вместо того, чтобы требовать они унижаются...

22.11.2019 11:13
- гость -

Если бы прокуратура и чиновники не отвечали отписками на обращения граждан..

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