Ограничение продажи алкоголя в Новый год одобрили на федеральном уровне

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов одобрил намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники, пишет "Газета.ру".
Депутат напомнил, что право регулировать продажу алкоголя отдано российским субъектам, и руководство не может ограничить его. Тумусов отметил, что подобный опыт может быть интересным, и любые методы, которые ведут к борьбе с алкоголизмом, имеют право на существование.
Ранее стало известно, что правительство Республики Башкортостан планирует запретить продажу алкоголя 3 января и ограничить ее в первой половиной дня с 4 по 5 января. Такое решение обосновано тем, что, по мнению руководства региона, в эти дни происходит больше всего происшествий по вине нетрезвых людей.
Комментарии
толи совсем уже
не работают запреты
не работают!
Типа люди заранее не купят
им чтото же хочется делать, а то совсем без работы
Мда... андроповцы у власти
гостю 12.34 Антропов выпустил "антроповку", по тем временам самую дешевую водку а сухой закон вводил Горбачев
в аптеках будут очереди за боярой
Глупости.
Типа люди заранее не купят
я уже три раза закупала(
Всё правильно , кто напился уже до синьки - тому хватит , пусть трезвеют . Кто не алкаш - у того всегда есть в запасе , заранее купил . Так что всё правильно , всё логично .
Трезвый образ жизни и активные занятия спортом к сожалению нельзя навязать насильно.
Однако необходимо пропагандировать их как можно больше.
Только ленивый не гонит самогон
А синьку и правильно что запретили
Тока потом фекальные органы налогов недосчитаются ...
В CCCР подорвали экономику сухим законом такие же ослицеголовые. Плюс резкий скачок алкоголизма и наркоманизация страны.
26.11.2019 13:23
Кот.Без сапог.
что вы за люди такие что без допинга прожить не можете?
ни веселиться ни грустить без алкоголя не способны
Ну проходили же уже! Ну че не уймется то? Давай те лучше часовые пояса еще раз пересмотрим мож че не так?
Нельзя оставлять россиян наедине с бедой. Поставлю как ещё пару фляг.
26.11.2019 13:28
- гость -
чё перемена в школе? или прям на уроке на амике торчишь?
Дяяя уж ! У кого-то природного кайфа в избытке
это самый злободневный вопрос видимо
все детские дома закрыты
онко больные излечены
бабки все по гавайям летают
да?