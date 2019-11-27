13 барнаульских депутатов опять наошибались в декларациях

6 декабря депутаты Барнаульской гордумы рассмотрят вопросы о наказании 13 депутатов, которые опять допустили нарушения при подаче деклараций о доходах и имуществе – своих и членов семьи. Ошибки допущены в отчетах за 2018 год. Это следует из повестки заседания, которая опубликована на сайте гордумы.

Нарушения допустили 10 единороссов, два коммуниста и один представитель ЛДПР. Это Лариса Белькова, Геннадий Гаврин, Инесса Грицай, Александр Гросс, Иван Карпов, Валерий Касплер, Александр Лисицын, Алексей Маликов, Евгений Носенко, Алексей Скосырский, Андрей Солодилов, Александр Тайчер и Елена Хрусталева.

Зампредседателя гордумы Сергей Струченко рассказал amic.ru, что речь идет о незначительных нарушениях, однако "мера ответственности все равно будет". Какая именно, он уточнять не стал, предложив дождаться 6 декабря.

Он рассказал, что многие нарушения связаны с отчетами о банковских продуктах и услугах. Он привел пример, когда депутат погасил кредит, однако забыл при этом закрыть счет, который автоматически открывается для погашения этого кредита.

"Человек может в магазине в кредит купить какую-то вещь, подарок, например, кому-то, погасить кредит. Но ему нужно после этого пойти в банк, написать заявление о закрытии счета. Не все знают о таких тонкостях", – рассказал Струченко.

Решение о наказании будут принимать по каждому из депутатов.

Напомним, в прошлом году разразился большой скандал из-за нарушений в декларациях депутатов Барнаульской и Бийской гордум. По закону, на тот момент единственным способом наказания было лишение мандата. Много месяцев шли суды – депутаты "воевали" с прокуратурой, которая настаивала на исполнении закона. Часть из них отказалась от мандатов.

Представители мэрии, правительства края, партий заявляли, что проведут разъяснительную работу, дадут методические рекомендации. По словам Сергея Струченко, эту работу действительно провели. Но иногда, говорит он, депутат может даже не знать, что что-то нарушил.

Летом федеральные законодатели, а затем и краевые смягчили норму о наказании за ошибки в декларациях муниципальных депутатов. Теперь лишение мандата – крайняя мера при очень грубом нарушении. За негрубые ошибки будут выносить предупреждения, лишать руководящих или оплачиваемых должностей.