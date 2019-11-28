Раз в час и по адской цене: барнаульцы пожаловались Томенко на работу автобусов

Очередное коллективное письмо по проблемам общественного транспорта отправили жители поселка Бельмесево в приемную губернатора края Виктора Томенко. Они слезно просят сократить интервалы между рейсами до 30 минут, сообщает официальный аккаунт поселка в instagram.

Жители поселка пишут, что транспорт ходит если и регулярно, то очень неудобно. Если вдруг не успел к 7:40 прибежать на остановку, то следующий автобус будет только через час, и то если не сломается или в пробке не застрянет.

Особенно в этой ситуации страдают дети.

"Уезжает дочь на танцы к 9:30, час занятия,а потом почти в 12:00 назад, час ожидания автобуса на пл.Спартака. И это вместо возможности придти домой пораньше и собраться в школу. Приезжает, бежит с остановки домой ,собирается и опять в школу бежать. 21 век", — пишет мама двух детей.

Некоторым и вовсе приходится ловить "попутки" или вызывать такси.

"Много раз видела по вечерам на Змеиногорском тракте, на остановке Южный-1, и взрослых, и детей, голосующих на дороге. Бывало, самой приходилось с Южного такси вызывать или звонить знакомым в Бельмесево, умолять, чтобы приехали за мной..."",- пишет житель Бельмесево.

Удивительное дело: поселок достаточно большой и молодой. Многие дети ходят в школы и сады Барнаула. Что делать тем, кто не имеет машины? Вариант один — автобус.

"Мало того что автобусы ходят редко, 104ю очень часто ломается. Люди идут на остановку, а автобуса нет. Он то сломался, то застрял неизвестно где. Гарантия, что мы сможем уехать на работу , в поликлинику, детский сад отсутствует", — пишут отчаявшиеся жители поселка.

Редакции "Амител" удалось связаться с компанией-перевозчиком "БарнаулПассажирТранс". В отделе эксплуатации сообщили, что автобусы ходят по графику почти со стопроцентной регулярностью.

"Вообще автобус №104 уже ходит по расписанию стабильно. Регулярность его составляет 99,9%. Их на линии два, еще ходит 104ю. В вечернее время они могут опаздывать из-за пробок на Змеиногорском тракте, от этого никто не застрахован", — прокомментировали данную ситуацию в отделе эксплуатации.

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула комментарий по этому поводу дать не смогли и перенаправили в мэрию. Там нам предоставили официальный комментарий. Дело в том, что автобусные маршруты Барнаул-Бельмесево являются нерентабельными и никаких изменений пока не предвидится.

"Указанные маршруты являются низкорентабельным. Убытки, понесенные пассажироперевозящими предприятиями от работы по данным маршрутам, компенсируются за счет средств бюджета города. Организация дополнительных рейсов по маршрутам №104, 104ю потребует дополнительных финансовых затрат, необходимых для поддержания работы маршрутов. Учитывая ограниченность бюджетных средств, выделяемых на данные цели, а также результаты анализа пассажиропотока, организовать дополнительные рейсы по маршрутам №104, 104ю в настоящее время не представляется возможным", — прокомментировала мэрия.

Также в мэрии добавили, что расписание движения общественного транспорта составлено на основе изучения пассажирского потока, создано перевозчиком и согласовано с комитетом по транспорту.

Но есть и те, кто в принципе всем доволен.

"Я живу в Бельмесево недолго, всего полгода. В город езжу по делам или к врачам. Особого перекоса в расписании не заметила. Да, бывает, что пробка, и автобус приходится ждать. Но если я пришла к назначенному в расписании часу на остановку, то всегда уезжаю почти вовремя", — сказала amic.ru жительница поселка Юлия.