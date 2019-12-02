Камчатскую школьницу, спасшую четырех детей, наградили почетной грамотой

Школьницу на Камчатке, которая помогла четырем детям выбраться из горящей квартиры, наградили почетной грамотой Российского союза спасателей, сообщает региональное законодательное собрание.

Пожар произошел 15 октября 2018 года в одной из квартир десятиэтажного жилого дома в Петропавловске-Камчатском, где проживала многодетная семья с тремя детьми – соседи 16-летней Карины. Старшая девятилетняя девочка из этой семьи обратилась за помощью к девушке, которая в момент возгорания находилась с двумя своими маленькими братьями.

Карина привела двух соседских малышей к себе, быстро одела всех четверых детей и, обеспечив им защиту органов дыхания, вывела на улицу.

Председатель камчатского Заксобрания Валерий Раенко в торжественной обстановке наградил девушку почетной грамотой. "Дорогая Карина, ты настоящий герой! По поручению председателя высшего совета спасателей позволь вручить тебе эту награду. Ты такая юная, а на твоем счету уже несколько спасенных жизней", – обратился депутат к девушке.

Он также поблагодарил маму девочки за то, что она "воспитала доброго, отзывчивого, решительного ребенка, достойного человека и гражданина".