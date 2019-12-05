Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении МРОТ

С января 2020 года величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) должна составить 12 130 рублей, пишет "Парламентская газета". Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

"Рост — на 7,5 процента", — уточнил первый зампред комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко. По его словам, поправок ко второму чтению документа не поступило, а значит особых претензий к инициативе не имеется.

Законопроект был подготовлен правительством России. Согласно документу, в 2020 году размер МРОТ составит 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года, как этого требует действующее законодательство.

Повышение затронет примерно 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Объем расходов на повышение МРОТ в 2020 году составит 20,9 млрд рублей.

Напомним, в первом чтении инициативу рассматривали в конце октября. Документ также одобрили без претензий.