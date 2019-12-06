Пострадавшим в ДТП в Забайкалье начали выплачивать компенсации

Пострадавшие в ДТП с рейсовым автобусом в Забайкалье начали получать страховые выплаты. По состоянию на 5 декабря, компенсацию получили десять человек, сообщает сайт компании.

Документы, которые необходимы для выплат, доставляют потерпевшим в больницы. Как отмечают сотрудники страховой, к настоящему моменту врачи разрешили посетить 15 пострадавших, чтобы собрать заявления и справки.

Также идет подготовка к выплатам семьям погибших.

1 декабря в Забайкальском крае рейсовый автобус упал с моста. Погибли 19 человек, более 22 получили травмы разной степени тяжести. Семьи погибших получат страховую выплату в размере одного миллиона рублей, потерпевшие – от 200 до 400 тысяч рублей.