Ребенка, которого истязали стоянием на гречке, отправили в интернат

Восьмилетнего ребенка из Омска, которого отчим заставлял часами стоять коленями на гречке, сначала вернули в семью, но потом все-таки отправили в интернат, сообщили РИА "Новости" в областном Министерстве образования.
Три месяца мальчик прожил в социально-реабилитационном центре, но к началу учебного года органы опека вернули малыша в семью, руководствуясь тем, что он хочет жить с матерью, которая "вела себя положительно". Сейчас следственные органы проверяют законность такого решения.
Пока сын находится в интернате, 27-летней маме предстоит пройти психолого-педагогические экспертизы, которые должны дать ответ о степени ее эмоциональной близости с ребенком.
На основании полученных результатов будет решаться вопрос о месте дальнейшего пребывания маленького омича, где он сможет жить с наименьшим риском получения психологической травмы.
Напомним, в отношении женщины и ее 35-летнего сожителя следственные органы возбудили уголовное дело. Их обвиняют в истязании ребенка.
По версии следствия, омич не менее шести раз ставил пасынка коленями на гречневую крупу на время от получаса до девяти часов.
После одного из таких истязаний мальчику удалось сбежать и пожаловаться соседу, который вызвал полицию.
Ранее появилась видеозапись, где видно, как мужчина издевается над ребенком.
Комментарии
Пропили мозга. Твари.
Отчима на зоне поставить головой на гречку, на 24 часа, ...