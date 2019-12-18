Хорохордин объявил войну снюсу в Республике Алтай

Одной из тем обсуждения еженедельной планерки главы Республики Алтай Олега Хорохордина с министрами стала несанкционированная торговля снюсом – жевательными таблетками с высоким содержанием никотина, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Он подчеркнул, что эта продукция крайне опасна для детей. В связи с этим Хорохордин поручил руководителю регионального Роспотребнадзора Леониду Щучинову организовать рейды по торговым точкам. Это необходимо, чтобы пресечь распространение снюса, уверен глава Алтая.
Отметим, что на той же планерке Хорохордин дал указание чиновникам завести аккаунты в социальных сетях, рассказывать в них о своей работе и отвечать на обращения жителей.
Комментарии