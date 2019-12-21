ПФР пояснил, когда дадут пенсии за январь 2020 года

Пресс-служба Пенсионного фонда России назвала сроки выплаты январских пенсий россиянам.
Многие смогут получить ее еще до Нового года. Она начнет поступать на счета с 30 декабря. Тем же, кто для получения средств пользуется "Почтой России", придется подождать до 3 января.
В ПФР уточнили, что индексация пенсий неработающих пенсионеров будет произведена на уровне 6,6%.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года. С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты россиян идут на выплаты текущим пенсионерам.
Ранее граждане могли распорядиться ими самостоятельно: направить на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии.
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