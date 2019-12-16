Путин продлил заморозку накопительной пенсии

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
ПФР будет обязан учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из того, что они полностью идут на финансирование. Документ касается лишь тех, кто родился позже 1967 года и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии.
С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты россиян идут на выплаты текущим пенсионерам. Ранее граждане могли распорядиться ими самостоятельно: направить на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии.
Ранее Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП). Ключевая особенность предложенной системы финансирования гражданами собственных пенсий – это ее добровольность. Присоединением к системе будет считаться первая уплата взноса. При этом будет возможен "период охлаждения", то есть участник системы сможет потребовать возврата денег и расторжения пенсионного договора до истечения полугода с момента уплаты первого взноса.
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