Росстат дал прогноз, сколько останется россиян к 2036 году

Росстат рассчитал, сколько людей будет жить в России через 16 лет, сообщает РИА "Новости".
Согласно усредненному прогнозу специалистов ведомства, убыль населения страны продолжится. Со 146,7 млн человек в 2020-м число россиян упадет до 143 млн, полагают аналитики.
По их оценкам, даже миграционный прирост не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая увеличится почти до 400 тысяч человек в год. При этом средняя продолжительность жизни россиян вырастет с 73 лет в 2020 году до 79 лет в 2035-м.
Низкий прогноз предполагает, что граждан РФ останется и вовсе 134,2 млн, в то время как высокий предусматривает рост до 150,1 млн людей.
Ранее стало известно, что естественная убыль населения России в 2019 году будет рекордной за 11 лет. По данным Росстата, за 10 месяцев в стране умерло на 259,6 тысячи человек больше, чем родилось. Выше этот показатель был только в 2008 году, тогда разница была в 362 тысячи человек.
Комментарии
При этом средняя продолжительность жизни россиян вырастет с 73 лет в 2020 году до 79 лет в 2035-м.
с нетерпением ждем повышения пенсионного возраста до 70/65 лет
готовы отнестись к этому с пониманием...
естественная убыль населения России в 2019 году будет рекордной за 11 лет
закономерный итог экономической политики ввп...
И большинство росиян будет из южных республик?
кто является гарантом этой ситуации мы все прекрасно знаем