Емельяненко принял вызов Кадырова на бой

Российский спортсмен Александр Емельяненко разместил в своем Instagram видеообращение, на котором он соглашается на бой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
"Я принимаю твой вызов, мой Друг Рамзан! Я готов с тобой побоксировать. Готовь перчатки! Время, число – я предоставляю тебе на выбор. Когда?" – заявил Емельяненко.
Он уточнил, что это будет отличной пропагандой занятий спортом и здорового образа жизни.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов преподнести "урок мастерства" бойцу Александру Емельяненко, но пока не решил, по каким правилам. Для подготовки к бою он пригласил к себе президента Федерации бокса Чечни Валида Здилова и президента бойцовского клуба "Ахмат" Абузайда Висмурадова.
Комментарии
Ну так а чего. У главного нохчи золотой пистолет есть, берегись боец!
била жаба гадюку