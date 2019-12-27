"Тут много трупов". Появилось видео с места крушения лайнера в Казахстане

Видеозапись с места крушения лайнера в казахстанском городе Алма-Аты авиакомпании Bek Air опубликована в телеграм-канале Baza.
На записи видно, как действуют спасатели. При этом полностью отсутствуют медики, на что и пожаловалась автор ролика.
"Люди просят скорую, а она не едет. Разбилось много людей. Много трупов", – причитает за кадром женщина.
Ранее появилась информация о том, что самолет направлялся в Нур-Султан. На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительной информации экстренных служб, погибли семь человек.
Комментарии
чо делать после крушения? Спасаться самому? Нет. Помогать другим? Неееет. Снимать видео? Дааааа!!!!
11:41, в расии бы еще онлайн-стрим забабахали
Уже 14 погибших...будет еще больше .. Соболезную..