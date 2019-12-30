Кудрявцева показала грудь после удаления лопнувшего импланта

Телеведущая Лера Кудрявцева продемонстрировала, как выглядит ее грудь после операции по удалению лопнувшего силиконового импланта.
Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ. На ней телеведущая опускает камеру немного ниже лица, после чего грустно констатирует: "ну нет у нас ананасов". Словно иллюстрирую мысли телеведущей, бегущей строкой вокруг ее головы крутится надпись: "Все тлен, жизнь боль".
Ранее Кудрявцева рассказала, что в ее груди лопнул силиконовый имплант. Она увеличила грудь около 15 лет назад и поставила импланты фирмы "МакГан". По ее словам, на сертификате было написано, что гарантия на изделие пожизненная, а врач заверил, что "танком можно давить".
Однако в результате профилактических исследований выяснилось, что левый имплант лопнул и протекал в течение пяти-шести лет и силикон проник в ткани. Удалять последствия врачам пришлось в срочном порядке.
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