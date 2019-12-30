Стоящий на коленях труп нашли во дворе многоэтажки в Омске

Мертвого мужчину в неестественной позе обнаружили в воскресенье во дворе одного из многоквартирных домов Омска – труп стоял на коленях, сообщает издание "СуперОмск".
Прибывшие на место ЧП следователи обследовали тело и площадку, на которой его обнаружили. Признаков, указывающих на криминальный характер гибели, они не выявили.
По предварительным данным, смерть наступила в результате асфиксии. Личность погибшего установлена. Им оказался проживавший неподалеку на улице Днепровской 55-летний омич.
По факту его смерти следственные органы проводят проверку.
Комментарии
если криминала нет, то какое нам дело в барнауле до 55-летнего омича?