Путин расскажет о снижении доходов россиян в послании Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин уделит особое внимание вопросу повышения доходов россиян в своем послании Федеральному собранию. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС. Мероприятие состоится 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж". Распоряжение об этом уже опубликовали на портале правовой информации.
Глава государства отметил, документ все еще разрабатывается, а потому не стал раскрывать его содержания. Но рассказал, что в числе самых актуальных будут вопросы, связанные с "преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности".
"Есть варианты, но окончательно решения не приняты. Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения", – подчеркнул Путин.
Напомним, послание Федеральному собранию – ежегодное обращение президента страны, конституционно закрепленное как его обязанность. В нем глава государства обозначает основные векторы развития страны и ставит соответствующие задачи перед правительством. В 2019 году Владимир Путин выступал с посланием 20 февраля.
Кстати, проблему снижения реальных доходов населения президент поднимал и во время своей недавней онлайн-конференции. Тогда он заявил, что повышать их нужно за счет роста производительности труда.
Комментарии
Без комментариев.
ой нада-же прям обеспокоен?
А когда он всех граждан чпокнул на пол зарплаты (курс доллара все помним), чтобы своим добавить, когда нормальные продукты запретил и страну фальсификат за те-же бабки и даже поболее захлестнул оно о чём думало?!
Или только тех россиян про которых Навальный постоянно говорит?
И кто виноват?
Прожиточный минимум:
2010 год - 4780 руб., или 165 долларов.
2020 год - 12130 руб., или 195 долларов.
Рост на 30 долларов за 10 лет.
За те же 10 лет состояние путинских друзей выросло на сотни миллиардов долларов.
Просто цифры...но они говорят, что страна скатывается в яму.....
Бла бла бла.....
Я тоже много чем озабочен, в основном благодаря знаете кому
Налоги снова поднимет, сука.
А что со «стратегией-2020»?
В 2008-м году Путин с такими же ударениями, и давно ушедшим подъемом рисовал стране отличные перспективы. Официальная «Российская газета» радостно подхватывала тогда стратегию Путина, обещая, что в 2020 году «средняя зарплата в стране будет не меньше 2,7 тысячи долларов» Про пенсионеров хорошо было сказано – «в 2020 году пенсионеры будут уже получать свыше 25 тысяч рублей в месяц».
Еще одно сборище, как бы по мягше сказать, трутней, а пчелы все терпят.
что не так с моим сообщением, почему блокирует?
У руководства страны есть прекрасный инструмент - заработная плата бюджетников, если у бюджетника зп выше то бизнесу что бы нанять работника, придется так же поднимать. При росте доходов увеличатся расходы, как следствие рост ввп
Тв.рь плешивая..
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот! (с)
Сообщения блокируются(((
Озвучу своё мнение. Моторчик экономического роста в стране практически затух. В нулевые рост был за счёт цен на нефть до 145 долларов и кредитного бума (до 2003 года кредиты населению почти не давали), в десятые остаточный рост был за счёт продолжившейся раздачи кредитных денег гражданам и эффекта девальвации рубля 2014 года. Сейчас все. Эта экономическая модель себя изжила. Власти это понимают и не случайно заговорили про необходимость роста производительности труда, инвестиций, развитии малого и среднего бизнеса. Но это все бла-бла-бла..... вербальные интервенции, результат мало отличим от ноля. Нац проекты ситуацию не вытянут - их коэффициент-мультипликатор слишком мал по влиянию на экономику. Поэтому доходы подавляющего числа граждан будут падать. Что делать. Каждое домохозяйство должно перестать надеяться на кого-то и заняться поиском внутренней эффективности: сократить импульсные покупки и расходы, найти доп доход, не брать новые кредиты и рефинансировать старые, заняться самообразованием и освоить новые навыки и компетенции (постараться монетизировать их), заняться спортом, отказаться от вредных при
Ну, послушаем очередные трели.
Может кому-то и полегчает.
Но, если отставки медвежутькиного правительства не будет, то - пустой трёп.
Уважаемые комментаторы. Просьба излагать критические высказывания без оскорблений. Не забываем про ответственность, предусмотренную законодательством.
Кто бы посчитал расходы на содержание не нужных министерств, дум,советов и пр. Вот где черная дыра.
Уйдёт он рано или поздно, всему своё время, но страну мы уже потеряли
Сейчас всех должны волновать не падающие доходы, а ситуация между США и Ираном. Войной запахло
Согласно данным Росстата за январь-июль (за полгода) 2019 года, убыль населения России, составила 209,7 тыс. человек. В год, получается, вымирает, по целому городу, видимо, от довольной, безбедной и счастливой жизни, под руководством путина его дружков. Вот это оскорбление и унижение нации, путину напомните про ответственность, предусмотренную законодательством.
Спасибо деду за Победу
Ничего, с 2021 года полностью прикроют енвд, налоговая нагрузка у малого бизнеса увеличится.
Надо ли говорить, что если платить больше налогов, то придется сокращать расходы, зарплату в том числе? Рентабельность и сейчас чуть выше ноля, но работники получают белыми около 40 тр.
Будут получать 30-35.
Государство больше налогов не получит, т.к. их неоткуда взять, сократятся налоги с фонда оплаты трцда, увеличаься с УСН. В сумме тоже, но народ станет боднее
У руководства страны есть прекрасный инструмент - заработная плата бюджетников, если у бюджетника зп выше
)) вы думаете если у 90% бюджетников зп увеличивается на 700 р. в год, то это спасет ситуацию?!
...но народ станет беднее, одзобленнее, кто-то из опытных сотрудников не потерпит снижение доходов и уедет из Барнаула в поисках лучшей жизни.
Безнадега
5.01.2020 15:32
- гость -
У руководства страны есть прекрасный инструмент - заработная плата бюджетников, если у бюджетника зп выше
)) вы думаете если у 90% бюджетников зп увеличивается на 700 р. в год, то это спасет ситуацию?!
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Ситуацию вытянет не 700р в год, а достойная зп в бюджетной сфере и везде где есть Гос. участие. Специалиста в нормальной стране заманивают всем чем ни попадя, а у нас как свиньи в бисере роются (на мизерную зп еще и должен быть мастерспорта по целой куче аспектов).
Войной уже не нужно пугать.
А может и к лучшему. Встряску все получим, работать будем больше, а то облегчились совсем. Немцы работают, китайцы работают, японцы вообще живут на работе. А мы тут все на расслабоне. С какой такой стати ? Простые примеры. Невозможно найти помощь в простых делах за разумные деньги, наприме, уборка по дому, уборка снега и тп. Такие цены выдвигают как будто выпускники Гарварда тут приедут и чистоту будут наводить
Не нравятся цены на услуги, то чистите снег сами... Все хотят жить хорошо, прошли те времена когда за бутылку можно было огород вскопать
5.01.2020 15:55
оптимист
"А может и к лучшему. Встряску все получим, работать будем больше, а то облегчились совсем."
90% работает в сфере обслуживания: продажи, ремонты, стрижки, ноготочки-барбершопы. Если денег не будет у народа, и этим работать будет не с кем.
"Немцы работают, китайцы работают, японцы вообще живут на работе."
У немцев промышленное производство падает уже полтора года, это не звоночек, это набат колокола о надвигающемся мировом кризисе.
В Китае внутренний долг предприятий более $20 трлн долларов. Бомба.
Япония вообще непонятно как живет, государственный долг - сотни процентов ВВП. Тупо печатают деньги.
В США проблемы тоже нарастают. Кажется что мир непоколебим, но это не так. За семь лет правления Барака Обамы государственный долг США вырос на $8,3 трлн до $18,9 трлн. Сейчас при Трампе долг уже далеко за $23 трлн. Проникнитесь темпами. В воздухе пахнет жареным.
90% работает в сфере обслуживания: продажи, ремонты, стрижки, ноготочки-барбершопы
Так где платят, там и работают. Будут платить на производстве, 90 % будет там
90% работает в сфере обслуживания: продажи, ремонты, стрижки, ноготочки-барбершопы
Сейчас еще за блоги платят. А злые языки утверждают, что и за посты в соцсетях и за митинги. А народ там, где платят. Вот будут платить на производстве, вместо блога, соцсети или митинга, пойдут производить. Пока не платят, не пойдут
"Путин расскажет о снижении доходов россиян"
Это хорошо или плохо?