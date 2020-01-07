Аэропорт в Республике Алтай реконструируют в 2022 году

Реконструкция терминала аэропорта в Горно-Алтайске начнется в 2020 году, его планируется расширить вдвое. Все работы должны быть завершены за три года, сообщает правительство республики.
В январе 2020 года начнется проектирование реконструкции существующего терминала, фактически работы стартуют летом, а завершат их к началу 2022 года. При этом реконструкция не создаст помех работе аэропорта.
Кроме того, в планах – расширение географии полетов. Сегодня из аэропорта Горно-Алтайска действуют прямые рейсы на Москву (аэропорты Домодедово и Внуково), Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург. С апреля 2020 года откроются рейсы на Омск. Идет работа над запуском направлений на Иркутск, Томск, Санкт-Петербург, Новокузнецк, Якутск. В прошлом году состоялись технические рейсы в Кош-Агач и Усть-Коксу, Кош-Агачский район принял два чартерных коммерческих рейса.
Отметим, что в 2020 году начнется работы и по реконструкции аэропорта Барнаула. Самое главное – строительство новой взлетно-посадочной полосы. На эти цели будет выделено около 2,9 миллиарда из федерального бюджета.
Ранее министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев высказался о возможном появлении в будущем авиарейса из Барнаула в Горный Алтай. По его словам, для этого должна быть заинтересованность со стороны самих пассажиров. Это позволило бы снизить нагрузку на Чуйский тракт, который нуждается в расширении до четырех полос.
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