Декабрь-2019 в Барнауле попал в десятку самых снежных за 100 лет

Декабрь 2019 года попал в десятку самых снежных месяцев в Барнауле за все годы метеонаблюдений, рассказала amic.ru Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС
В декабре 2019 года количество выпавших осадков в Барнауле составило 60 мм. Таким образом, прошлый декабрь оказался на втором месте по количеству осадков за последние 30 лет. Рекордным же за этот период стал декабрь 2000 года, когда выпало снега на 72 мм.
Но самым снежным за последние 120 лет стал декабрь 1905 года. Тогда количество выпавшего снега в Барнауле составило 94 мм. В 1914-м году — 91 мм, а в 1923 — 87 мм.
Также Людмила Сырых сообщила, что декабрь 2019 года был на 4 градуса теплее нормы. Средняя температура в этот месяц в Барнауле, по данным синоптиков, составила минус 8,6 градусов. Впрочем, в 2015 года было еще теплее: минус 5,5 градусов, а в декабре 2013 года — минус 6,4 градусов.
Напомним, 25 декабря в Барнауле выпало 48% среднемесячной нормы декабря (около 13 мм только за сутки). Многие автомобилисты просто не смогли выехать утром из дворов. Коммунальщики направили все имеющиеся ресурсы на очистку дорог, но даже это не помогало в быстрые сроки убрать снег с проезжей части и тротуаров.
Комментарии
Городским властям выгодно нагнетать чтоб оправдаться. В то время как зима 2016/2017 была куда более снежная и началась в середине октября. Но снег вывозили. А в этом году сгребают и не вывозят. Эта такая игра цифр - сравнивать по одному месяцу.
А как тогда при одинаковой средней температуре за ноябрь и декабрь (и в ноябре было -8.5гр) отопление в 1.5 раза больше показывает у всех УК? При этом в квартире держится одинаковая температура, что в ноябре, что в декабре.
Это все отговорки властей. Снег просто не увозят и роторов мало ходит. Берите пример с Новокузнецка, все проспекты имеют номинальное число полос, во дворах снег убирают и т.д. Я лично насчитал 20 машин со снегом за 2 месяца, даже ночью их мало ездит. Не нужен нам такой мэр!