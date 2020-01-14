Пропавших в Рождество алтайских подростков ищут более 60 сотрудников полиции

Полицейские развернули масштабные поиски пропавших без вести в Рождество двух жителей Новоалтайска – 16-летнего парня и 18-летней девушки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В поисковых мероприятиях участвуют свыше 60 сотрудников ведомства. Они разбиты на шесть групп. Также задействованы спасатели, кинологи с собаками и водолазы. В распоряжении поисковиков современная техника, в том числе квадрокоптеры и снегоходы.
Обследована масштабная территория в Новоалтайске, прилегающих к нему садоводствах, селе Токарево, а также на участках трасс Бажово – Белоярск и Р-256 (Барнаул – Новосибирск).
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кому что-либо известно об обстоятельствах исчезновения молодых людей, сообщить об этом по телефону 102 или в ближайший отдел полиции.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи юноши и девушки в Новоалтайске.
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