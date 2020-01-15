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Бизнесмен Павел Тулин ушел с поста руководителя "АлтайБаскет"

, ИА "Амител"
Сейчас клубу ищут нового директора

Известный барнаульский бизнесмен Павел Тулин официально сложил полномочия директора команды "АлтайБаскет". Также высока вероятность, что он уйдет с поста и руководителя федерации баскетбола края. В Минспорте подтвердили отставку, добавив, что в ближайшее время найдут замену. По сведениям amic.ru, Тулин так и не смог найти общий язык с министром спорта региона Алексеем Перфильевым.

Почему Тулин покинул пост?

В должности генерального директора баскетбольного клуба "АлтайБаскет" Павел Тулин работал с декабря 2017 года. Пост председателя президиума федерации баскетбола Алтайского края он занимал с 2003 года. В главную команду региона бизнесмен пришел на смену Михаила Панфилова, который после банкротства "Стройгаза" в паре с Всеволодом Кондратьевым не смог спонсировать команду. А жить исключительно на бюджетные средства "АлтайБаскет" не мог.

В 2018 году руководителем региона стал Виктор Томенко – большой любитель баскетбола. Ожидалось, что именно этот вид спорта должен стать базовым в регионе, но прогресса в игре команды не произошло. При Тулине в клубе погасили долги перед игроками и персоналом. Новый руководитель поставил задачу вывести команду на новый уровень. Был приглашен именитый тренер Борис Соколовский.

Однако, по сведениям amic.ru, у Тулина не заладились рабочие отношения с министром спорта Алексеем Перфильевым, который был против совмещения бизнесменом сразу двух постов. Перфильев еще в прошлом году планировал пригласить на должность директора спортшколы "АлтайБаскет" бывшего президента клуба Михаила Панфилова, который переехал жить в Краснодар. Однако Павел Тулин заблокировал это решение, которого якобы удалось добиться едва ли не на уровне губернатора Виктора Томенко.

В итоге отношения между спортивными чиновниками только ухудшились, что и привело к отставке Тулина.

Кто будет новым руководителем клуба?

Самый очевидный вариант – Михаил Панфилов. Его возвращения ждут болельщики команды. Однако для Минспорта края нужен бизнесмен, готовый будет вкладывать свои личные деньги на развитие баскетбола в регионе. В бюджете на 2020 год не заложены дополнительные средства на развитие команды. Премиальные игрокам и тренерам были оплачены как раз Павлом Тулиным.

Среди других персон, которых "сватают" на должность, руководитель клуба "Реванш" Виталий Мантлер. Также в числе кандидатов Дарья Злобина, которая проработала президентом клуба некоторое время, но покинула команду из-за разногласий с Тулиным. СМИ также называют фамилию журналиста "Катунь 24" Дмитрия Гладких, проработавшего в "АлтайБаскете" пять лет пресс-атташе. Гладких хорошо знает клуб. Для назначения он может пройти обучение в спортивном университете Сочи. По такому же сценарию был назначен Руслан Чайкин – нынешний руководитель хоккейной команды "Динамо-Алтай".


Комментарии

15.01.2020 14:19
не чайкин

Ну, все, привет теперь "Алтайбаскету" конец. В декабре 2017 года именно Тулин спас клуб от банкротства и снятия с чемпионата, выплатив панфиловские долги в 3,5 млн руб. У него была четкая стратегия и понимание развития клуба и баскетбола в АК, он начал подписывать молодых воспитанников, остановив их отьезд в благополучные регионы, это он пригласил Соколовского, кто теперь будет платить ему зарплату(150 тыс. руб. в месяц) Перфильев????? Или оставшийся без штанов Панфилов????? Что же ты делаешь, коммерсант-таблеточник????? Вот и вправду, край ждет прорыва и героев!!!, а на госслужбу берут бестолковых и вредителей по блату!!!! Привет Левитину!!!! И спасибо ему за такое протеже и назначение...........

15.01.2020 14:28
- гость -

Хоккей с футболом кончился. Время за баскетболом?

15.01.2020 15:31
- гость -

Спорту быть в адавом крае))

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