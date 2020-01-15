СМИ: подозреваемый в убийстве пропавших алтайских подростков покончил с собой

Полиция задержала подозреваемого в убийстве двоих пропавших 7 января в Новоалтайске подростков, но не успела его допросить – мужчина, предположительно, совершил суицид, сообщает "Толк" со ссылкой на свои источники.

По информации матери пропавшей девушки, перед исчезновением юная горожанка гостила с 15-летним приятелем у 48-летнего жителя близлежащего садоводства. Женщина утверждает, что его похоронили 14 января.

Правоохранители отказались от комментариев по данному поводу.

Напомним, по факту бесследного исчезновения парня и девушки следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц".

Полицейские совместно со спасателями и волонтерами обследуют территорию Новоалтайска, а также прилегающих к нему населенных пунктов и садоводств.