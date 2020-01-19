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Маск планирует отправить на Марс миллион человек за 30 лет

, ИА "Амител"
Миллиардер хочет сделать перелет в колонию на другой планете доступным для каждого
Илон Маск / Фото: rubic.us

Илон Маск / Фото: rubic.us

Основатель компании SpaceX миллиардер Илон Маск заявил о планах отправить на Марс к 2050 году миллион человек, сообщает РБК.

По его словам, для этого SpaceX построит тысячу космических кораблей за 10 лет. Они рассчитаны на многоразовое использование. Каждый из них должен вместить до 100 человек и до 100 тонн груза.

С их помощью американец собирается организовать колонию-поселение на другой планете, которая к середине 21 века должна достигнуть миллиона человек.

Маск подчеркнул, что его главная цель – сделать полет на Марс доступным для каждого.

"Нужно сделать так, что любой смог бы полететь, — поделился бизнесмен. — Если есть желание, но нет денег, необходима возможность взять кредит".

Ранее Маск презентовал сверхтяжелую ракету-носитель Starship, которая в ближайшие годы может начать доставлять людей в космос.

Новая разработка SpaceX оснащена семью двигателями Raptor. Планируется, что через несколько лет она сможет организовывать масштабные экскурсии на другие планеты, в частности на Марс.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.01.2020 17:31
- гость -

Вторую ракету уже сделал? Первая взорвалась в конце ноября на испытательном полигоне.

19.01.2020 17:37
- гость -

где в очередь встать, что бы свалить не только с рашки но и с планеты?

19.01.2020 17:40
- гость -

научился врать как наш...

19.01.2020 18:06
- гость -

А что планирует Рогозин?

19.01.2020 18:06
- гость -

Прохвост. Водит за нос богатеньких "инвесторов"-невежд.

19.01.2020 18:31
- гость -

Чтобы попасть в колонию (а там ведь не курорт, батрачить надо будь здоров), тут надо будет взять еще и кредит! А потом там батрачить и мечтать, что когда-нибудь, отработав долг сможешь вернуться на Землю )))) А вот родившимся там вообще не повезет, о Земле будут мечтать, как о манне небесной

19.01.2020 18:39
- гость -

Ваши пра-правнуки потом еще завидовать будут тем, кто туда за бесплатно срулить, а вот они уже буду платить только за шанс чтобы их резюме рассмотрели.

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