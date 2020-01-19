Маск планирует отправить на Марс миллион человек за 30 лет

Основатель компании SpaceX миллиардер Илон Маск заявил о планах отправить на Марс к 2050 году миллион человек, сообщает РБК.

По его словам, для этого SpaceX построит тысячу космических кораблей за 10 лет. Они рассчитаны на многоразовое использование. Каждый из них должен вместить до 100 человек и до 100 тонн груза.

С их помощью американец собирается организовать колонию-поселение на другой планете, которая к середине 21 века должна достигнуть миллиона человек.

Маск подчеркнул, что его главная цель – сделать полет на Марс доступным для каждого.

"Нужно сделать так, что любой смог бы полететь, — поделился бизнесмен. — Если есть желание, но нет денег, необходима возможность взять кредит".

Ранее Маск презентовал сверхтяжелую ракету-носитель Starship, которая в ближайшие годы может начать доставлять людей в космос.

Новая разработка SpaceX оснащена семью двигателями Raptor. Планируется, что через несколько лет она сможет организовывать масштабные экскурсии на другие планеты, в частности на Марс.