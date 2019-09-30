Илон Маск анонсировал Starship для массовых экскурсий в космос

Руководитель SpaceX Илон Маск презентовал сверхтяжелую ракету-носитель Starship, которая в ближайшие годы может начать доставлять людей в космос. Запись презентации опубликована на русскоязычном youtube-канале "Илон Маск".

Американец уточнил, что первый полет состоится уже в ближайшие два месяца. Starship поднимется на высоту 20 километров, после чего вернется обратно.

Новая разработка SpaceX оснащена семью двигателями Raptor. Планируется, что через несколько лет она сможет организовывать масштабные экскурсии на другие планеты, в частности на Марс.

Отметим, что в ходе той же презентации Маск рассказал о том, что не видит признаков присутствия инопланетян в нашей части галактики.