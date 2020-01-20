Генпрокурор Чайка ушел в отставку. Путин назначил ему замену

Генпрокурор РФ Юрий Чайка сложил с себя полномочия, сообщает РИА "Новости". Решение связано с переходом на другую должность.

Президент РФ Владимир Путин на должность генпрокурора внес кандидатуру заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова.

Юрий Чайка занимал должность главного прокурора страны с июня 2006 года. Какой именно пост ему предложили, пока неизвестно.

Напомним, в январе правительство России в полном составе ушло в отставку. Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил это необходимостью "дать президенту больше свободы".