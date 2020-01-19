"Обычное событие". Медведев объяснил отставку правительства

Бывший премьер-министр, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу рассказал об отставке кабинета министров. По его словам, никакого резонанса в обществе такое решение вызывать не должно.

"Вообще, к отставке правительства всегда нужно относиться абсолютно спокойно, в этом нет ничего необычного, — заявил Медведев. — Это происходит во всем мире, происходит и в нашей стране. Ну, может, за последние годы это не было очень часто, но тем не менее это совершенно обычное событие".

Он уточнил, что детали потенциальной отставки президент и премьер-министр всегда обсуждают заранее. В этом случае таким обстоятельством стало обновление политической системы, утверждает экс-глава кабмина. По его словам, это готовится изменение баланса властей, которое касается и правительства, и парламента, и президента, и судебной системы.

"Для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства", — объяснил Медведев.

Ранее Медведев объявил о том, что российское правительство в полном составе уходит в отставку. Это связано с предлагаемыми президентом изменениями в Конституцию.

Путин поблагодарил кабинет министров за продуктивную работу и попросил продолжить исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Медведеву предложили должность заместителя председателя Совета безопасности, который возглавляет глава государства. Он согласился.

После этого президент Владимир Путин выдвинул на его место 53-летнего главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. Госдума одобрила его кандидатуру.