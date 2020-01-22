В Омске объявили сбор денег на самое дорогое в мире лекарство

У пятимесячной Ани диагностировали тяжелую форму спинальной мышечной атрофии, и для того чтобы девочка могла жить, ей нужна вакцина стоимостью 160 млн рублей, пишет МБХ.
То, что у ребенка проблемы со здоровьем, родители заподозрили, когда ей исполнился месяц. Аня не стала проявлять свойственной возрасту активности. Педиатры предположили, что дело может быть в желтухе, но прописанные лекарства не помогли, и мама девочки дошла до генетиков. После всех тестов врачи вынесли вердикт – спинальная мышечная атрофия (СМА). Дети с этой болезнью обычно не живут больше двух лет из-за проблем с дыханием и глотанием.
Помочь ребенку может американская вакцина Zolgensma, стоимость которой составляет 160 млн рублей. В США детям ее ставят бесплатно, но иностранные граждане должны оплатить лекарство. Нужна всего одна вакцина, которая способна заменить "сломанный" ген. Времени на сбор не так много, для того чтобы вакцина подействовала, инъекцию нужно сделать до того, как Ане исполнится год.
Реквизиты для помощи ребенку разместили на сайте "Сибирь. МБХ".
Комментарии
а пробовали не к "алтайским" врачам обращаться?
Для одних эта сумма жизнь, а для кого то - так, в Куршавеле с горок покататься.
Уверен, люди помогут, откликнуться и соберут.
Но ни одна тварь власть и капитал имущая, даже пальчиком не шевельнет.
Продолжаем товарищи радоваться тому в какой великой мы стране живём и делаем выводы, во что мы все с вами уже вляпались.
Реквизиты неправильные
В США детям ее ставят бесплатно. ВЕЛИКАЯ СТРАНА АМЕРИКА !!!
"Помочь ребенку может американская вакцина Zolgensma" - это прорыв!
Нужна всего одна вакцина, которая способна заменить "сломанный" ген.
Если это так, согласна с блатным.
Одноразовый препарат Zolgensma для лечения спинальной мышечной атрофии у детей стоит $2,1 млн. Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG получила разрешение регулятора на продажу самого дорогого в мире препарата для лечения спинальной мышечной атрофии у детей в возрасте до двух лет.
Как говорится в сообщении компании, Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США одобрило использование одноразового препарата Zolgensma, стоимость которого составляет $2,125 млн.
*61,90 =131млн + доставка+все издержки...ну еще один два миллиона...
не хило 30млн поднимать с флакона. Причем это за декларированная цена по всему миру..
Насчет бесплатности в США.
Будет ли Золгенсма покрываться страховкой?
Примечание: вопрос актуален для пациентов США, где действует страховая модель медицинского обеспечения.
Медицинская страховка для ZOLGENSMA определяется каждым отдельным страховым поставщиком. Когда врач отправляет рецепт на ZOLGENSMA с вашего согласия, высококвалифицированные специалисты из программы OneGene, специализированного ресурса от AveXis, могут тесно сотрудничать со страховой компанией пациента, чтобы помочь получить страховое покрытие.
1. Обратите внимание кто напечатал это сообщение - Сибирь. МБХ.
Это медиа Ходорковского Михал Борисыча, согласно Форбс, его состояние в 2019 году - 600 миллионов долларов. Это инфа для гостя 12:27) поинтересуйтесь, этот геройский вор хоть копейку из своих 600 лямов баксов дал нуждающемуся ребёнку?
2. Для альтернативноодпренного по кличке «блатной»: США может раздавать своим гражданам хоть килограммы долларов, они их тупо печатают для всего мира, поэтому да, можешь называть их великой страной, так как они стали большими за счёт ограбления массы маленьких стран, вся экономика мира трудится, чтобы обеспечить доллар товарной массой.
3. Деньги пожертвовали многие - Шахрин из Чайфа, Демис из Камеди. А вот вор Ходорковский денег не дал.
22.01.2020 12:45
- гость -
Выше уже оставил сообщение.
В США бесплатно с одним если. Если удастся договориться со страховой компанией.
А наши СМИ как обычно несут вздор.
А что с нашей медициной не так? Мы не можем такого у себя иметь? Или ученые все уехали туда? И можно ли считать это показателем того что наша медицина в полной опе?! Новости из параллельной вселенной...
22.01.2020 12:45
- гость - МЫ СЕЙЧАС ГОВОРИ МНЕ ПРО ХОДОРКОВСКОГО А ПРО СТРАНЫ . АМЕРИКА МОЖЕТ ВЫЛЕЧИТЬ ДЕТЕЙ . ЕСТЬ ГОСУДАРСТВО И ОНО ПРОСТО ОБЯЗАНО ЛЕЧИТЬ СВОИХ ГРАЖДАН . А ПО ПОВОДУ ЧТО АМЕРИКА ВСЕХ ИМЕЕТ ВО ВСЕМ МИРЕ -ЗНАЧИТ ТЕ СТРАНЫ САМИ ПОЗВОЛЯЮТ ЕЙ ТО ЕСТЬ АМЕРИКЕ ВЕСТИ ТАК. . АМЕРИКА МОЛОДЦЫ СМОГЛИ СДЕЛАЛИ !!! А КАК И КАКИМ ОБРАЗОМ ЭТО ВТОРОЙ ВОПРОС . НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
22.01.2020 12:54
BLATNOI
Отруби Caps, ИСТЕРИЧКА!!!
Походу блятной думает, что если писать КапсЛоком, то он будет убедительнее...
Хотя, чего спрашивать с персонажа, который себе сам выбрал погремуху «блатной»... Ему невдомек, что за такое и спросить могут...
12:52, а вы много прорывных передовых лекарств видели в СССР? Если рассуждать вашими категориями, до медицина на нашей территории вообще никогда и не вылезала из опы. Просто вспомните период СССР, и вспомните что тогда значили импортные лекарства. Даже не по деньгам, а по возможности достать.
22.01.2020 12:52
- гость -
А что с нашей медициной не так?
И что не так? От Эболы, например, мир и прежде всего американцев, где сходные климатические условия с очагом рапространения, спала наша вакцина, а не американская.
Кстати, в отличие от американцев вакцину от Эболы поставляют в Африку фактически бесплатно.
Так какая тогда страна Великая?
12:52 ха-ха, с нашей медициной все не так. Мне вот надо носить компрессионные колготки, так они стоят 4,500 тыс. Почему так дорого? Да потому,что в России их не производят и аптеки их закупают в Германии. А отношения с Германией постоянно портятся, так их вообще невозможно купить
Недавно был срочно нужен Преднизолон, но его нигде нет, минздрав не закупил,а отечественные препараты вообще ни о чем. Из воды их что ли делают?
Кстати, в отличие от американцев вакцину от Эболы поставляют в Африку фактически бесплатно.
Так какая тогда страна Великая?
У вас с логикой сооовсем плохо. В африку - бесплатно, а своим детям ...
И америка - с точностью до наоборот...
22.01.2020 13:36
- гость -
Про якобы бесплатно в Америке пост 12:38
22.01.2020 13:28
Пенсионерка
Предизолон производится в России, Австрии, Польше, а не в Германии. И в аптеках он имеется.
Хоть бы врать научились правдоподобно.
Пусть Путин выскажется по такому поводу и многим другим! Собирается денег на лечение просто вагонами - с миру по нитке! А власть молчит в тряпочку! Почему не дает приказы своим быстро изучить ситуацию и закупить лекарство! Хочет, чтобы все рожали да побольше, а как больной ребенок - государь в кусты!!!