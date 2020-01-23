"АлтайБаскет" возглавил бывший журналист

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев представил игрокам и тренерам "АлтайБаскета" нового президента клуба, сообщает "Алтайский спорт".

Им стал журналист Дмитрий Гладких, который последние 8 лет был спортивным обозревателем телеканала "Катунь 24", причем 5 из них совмещал работу с должностью пресс-атташе алтайской баскетбольной команды.

Гладких 37 лет. Играет в баскетбол на любительском уровне. Несколько раз выигрывал Кубок Алтайского края в составе команды "Бриз".

В своем первом комментарии в роли президента "АлтайБаскета" Гладких назвал первой задачей подготовку к ближайшим домашним матчам, которые пройдут 24 и 25 января в барнаульском спорткомплексе "Победа".

Напомним, Известный барнаульский бизнесмен Павел Тулин официально сложил полномочия директора команды "АлтайБаскет" на прошлой неделе. По сведениям amic.ru, у Тулина не заладились рабочие отношения с министром спорта Алексеем Перфильевым, который был против совмещения бизнесменом сразу двух постов.