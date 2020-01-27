Алтайский Минздрав начал проверку по поводу смерти восьмимесячного мальчика

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов поручил провести ведомственную проверку по факту смерти восьмимесячного ребенка в Барнауле. Специалисты собираются изъять документы и тщательно их изучить, сообщили amic.ru в пресс-службе министерства.
Напомним, информацией о смерти сына жительница Новоалтайска поделилась в соцсетях. Она считает, что если бы ребенка приняли в местной реанимации, а не отправили в Барнаул, то малыша можно было бы спасти.
Ранее у мальчика появились рвота, понос и температура. Его лечили больнице № 11 в Барнауле, потом выписали. Дома ребенку стало хуже. В городской больнице Новоалтайска его принимать не стали, утверждает женщина, а направили в Барнаул. В итоге малыш в критическом состоянии попал во вторую детскую больницу краевой столицы, где утром скончался, несмотря на усилия врачей.
Комментарии
А про мужчину,которому вчера в Огнях плохо стало с сердцем и ему скорую дважды вызывали,а скорая приехала через 30-40 минут.В итоге мужчина скончался.Никто не хочет написать??40 минут ,дважды звонили,скорая в пути.И это практически центр города и в выходной день,без пробок!
27.01.2020 11:20
Бабуля
Выселчане совсем уже связь с реальностью потеряли. Огни - центр, гг
Я что то пропустил? Когда это ОГНИ стали центром, пусть даже практически. и........когда это без пробок? В наше время пробки почти постоянно есть.
в таком случае брать такси и лететь самим в Барнаул
это очень печально и дико. остатки волос встают дыбом. рассея 21 век. зато по городу едешь 100500 церквей и новые строятся....скрепы важнее здравоохранения выходит?
Станция скорой помощи на Попова,67 а в 1.5 км!!!
27.01.2020 11:42
петух с докучаево
это очень печально и дико. остатки волос встают дыбом. рассея 21 век. зато по городу едешь 100500 церквей и новые строятся....скрепы важнее здравоохранения выходит?
800
люди, вы о чем??? тут про смерти, а вы про свой гашеный район!!! вы в уме???
комментатор имел в виду территориальный центр города, и кардиоцентр с больницами недалеко... а скорая не успела(
Ст скорой на Беляева .до Огней 1.8км
Сейчас скорые не привязаны территориально, единая диспетчерскую служба, 15 диспетчеров на весь край. Вызыв сбрасывают не на ближайшую подстанции, а на освободившуюся скорую. Это идиотизм полный. И при том, что фельдшера вообще теперь из машин не вылезают, не в какие нормативы по поезду не вписываются. И люди до скорой просто дозвониться не могут.
что за митинг?
Не минздрав должн проверять, а СК.
И документы надо сразу изымать пока их не переписали
Как-то наивно звучит- Минздрав Алтайского края! А где тогда МВД Алтайского края? А есть министерство финансов пос. Бельмесево?