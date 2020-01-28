Мэрия Барнаула объяснила число площадок, включенных в план благоустройства

Опубликованный Минстроем список территорий, которые благоустроят в Алтайском крае в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", вызвал у многих барнаульцев изумление – в него включили только две площадки краевой столицы: парк "Изумрудный" и Мизюлинскую рощу.

Дело в том, что в нем не фигурирует третья площадка, которая лишь на доли процента отстала от лидеров голосования, – зеленая зона на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной.

Ситуацию прокомментировали amic.ru в пресс-службе городской администрации. Мэрия настаивает, что число общественных территорий, которые будут благоустроены в этом году по программе "Жилье и городская среда" в Барнауле, пока не определено.

Городские власти уточнили, что все три проекта благоустройства, победившие в голосовании, только проходят процесс разработки проектной документации.

"После разработки проектной документации сможем определить какие общественные территории будут благоустроены в краевой столице в этом году, а также сколько средств будет направлено на эти цели", – констатировали в пресс-службе мэрии.

Напомним, жители Барнаула в течение двух недель выбирали территории, которые приведут в порядок в 2020 году в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". Было предложено 44 общественных пространства.

В результате за их благоустройство отдали 50 611 голосов. Три территории получили около 17%, разделив победу. Это парк "Изумрудный", Мизюлинская роща и зеленая зона на пересечении ул. Сергея Ускова и ул. Взлетной.

Если первые две территории большие, долгое время заброшены, то на третьей – в районе новостроек – вообще не было раньше общественного пространства. Городским властям предстоит с нуля создавать сквер на пересечении двух улиц.